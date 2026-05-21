Claudine Karaki : La crise du logement au Liban devient un enjeu d'identité et de patrimoine culturel
Bakou, 21 mai, AZERTAC
« La crise qui règne actuellement au Liban a gravement affecté le secteur du logement, les infrastructures urbaines et le patrimoine historique et culturel », a déclaré Claudine Karaki, conseillère principale auprès du ministre des finances du Liban, dans son intervention au panel intitulé « La crise au Moyen-Orient et ses impacts globaux sur le logement et l’urbanisme », organisé conjointement par ONU-Habitat et le Centre international Nizami Gandjavi, dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13) à Bakou.
La conseillère a indiqué : « Au cours des 18 derniers mois, 55 villages historiques ont été détruits dans le sud du Liban. Des marchés historiques et des centaines de bâtiments anciens y ont été endommagés ».
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