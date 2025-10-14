Climate Focus : 8,1 millions d'hectares de forêts ont été détruits de manière définitive dans le monde

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

L’année dernière, 8,1 millions d’hectares de forêts ont été détruits de manière irréversible à travers le monde, ce qui correspond à peu près à la moitié de la superficie de l’Angleterre, d’après une étude réalisée par le collectif Forest Declaration Assessment, qui regroupe des chercheurs, des ONG et des think tanks.

La principale raison de cette déforestation mondiale est l’extension des terres agricoles, souvent au profit de cultures permanentes telles que le cacao ou l’huile de palme. Sur la dernière décennie, cette cause a représenté 85 % des pertes, parfois accompagnée d’incendies volontaires.

Un autre facteur important et en augmentation est l’exploitation minière, liée à l’extraction de l’or, du charbon, mais aussi de métaux et minéraux nécessaires à la transition énergétique vers les renouvelables.

Selon Erin Matson, experte chez Climate Focus et co-auteure du rapport, ces impacts négatifs se concentrent dans certaines zones précises, comme le bassin du Congo pour le cobalt ou l’Indonésie pour le nickel.

En 2024, les régions tropicales ont à elles seules perdu 6,7 millions d’hectares de forêt primaire, une zone essentielle pour la biodiversité et la séquestration du carbone, soit une superficie comparable à celle du Panama. Ces chiffres records, déjà communiqués en mai, sont notamment liés à de vastes incendies.

La dégradation des forêts, souvent prélude à leur disparition définitive, atteint également des niveaux préoccupants. Erin Matson qualifie cette dégradation de « crise silencieuse », avec 8,8 millions d’hectares de forêts tropicales touchées par des feux, la construction de routes ou l’exploitation forestière l’année dernière.

La tendance mondiale s’éloigne ainsi toujours plus de l’objectif fixé lors de la COP26 de Glasgow, où plus de 140 dirigeants s’étaient engagés à éliminer la déforestation d’ici 2030. Le bilan de 2024 dépasse de 3,1 millions d’hectares la limite qui aurait permis de rester sur la bonne voie pour atteindre cet engagement.

En revanche, des progrès sont espérés à la COP30, prévue du 10 au 21 novembre, que le président brésilien Lula souhaite organiser en Amazonie. « Cette COP sera centrée sur les forêts et la concrétisation des engagements », souligne Erin Matson, qui y voit un signe prometteur.

Le Brésil souhaite notamment instaurer un fonds dédié, appelé TFFF (Tropical Forest Finance Facility), visant à mobiliser 125 milliards de dollars placés sur les marchés financiers. Les revenus générés seront utilisés pour rémunérer les pays à forte couverture forestière et à faible déforestation, tels que la Colombie, le Ghana, la République démocratique du Congo ou l’Indonésie, afin de soutenir leurs efforts de conservation.

Ce qui distingue cette initiative des autres dispositifs existants, c’est son ampleur, sa simplicité, sa vision à long terme et le rôle moteur des pays du Sud, selon Elisabeth Hoch, analyste au sein du groupe de réflexion Climate and Company.