COP29 : Le lien entre le changement climatique et la biodiversité au menu des discussions

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Un événement intitulé « Le lien entre le climat et la biodiversité : des solutions intégrées pour un avenir durable » s’est tenu au pavillon azerbaïdjanais dans le cadre de la COP29.

Des représentants de la Convention sur la diversité biologique, du Centre pour la biodiversité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Convention sur les zones humides, de l’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Comité pour la protection de l'environnement de la République du Tadjikistan et de l’Officie du Fonds mondial pour la nature en Azerbaïdjan ont participé aux discussions organisées par le ministère azerbaïdjanais de l’Ecologie et des Ressources naturelles.

Le lien entre le changement climatique et la biodiversité, l’exploitation des moyens de solutions avec des approches intégrées dans ce domaine et les résultats efficaces en la matière ont fait l’objet de discussions.

Les participants ont été informés des activités menées en Azerbaïdjan pour réduire l'impact négatif du changement climatique sur les écosystèmes naturels, les principaux domaines prioritaires de protection et de restauration de l'écosystème forestier, ainsi que la création de nouveaux espaces verts.