COP29 : une initiative lancée pour adopter la Déclaration de Bakou comme document de l'OMD

Bakou, 1er mai, AZERTAC

La Conférence des Directeurs généraux des douanes de la région Europe de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) se tient à Bruxelles, en Belgique.

La Déclaration de Bakou de l'événement de haut niveau « Douanes vertes - Dialogue des hauts fonctionnaires des douanes », tenu à Bakou en novembre 2024 dans le cadre de la COP29, a été discutée lors de la conférence.

Le président du Comité des douanes, Chahin Baghirov, a souligné que les initiatives « Douanes vertes » revêtaient une importance particulière en termes de développement stratégique du système douanier mondial et que la Déclaration de Bakou était entrée dans l'histoire comme le premier document institutionnel et multilatéral adopté dans ce domaine. Il a souligné le rôle croissant des services douaniers dans la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, et a ajouté que la Déclaration de Bakou pourrait servir de base stratégique et de document directeur pour les initiatives futures dans cette direction.

Le vice-président de l’OMD pour la région européenne Øystein Børmer, Directeur général des douanes norvégiennes, a hautement apprécié la tenue de la COP29 à Bakou, soulignant que cette initiative constituait une étape importante en termes de promotion des valeurs environnementales par le biais des douanes. Les représentants de la Türkiye, du Kazakhstan, de la Géorgie, de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Russie, du Tadjikistan, de l’Ukraine, de la Belgique et du Turkménistan, ont exprimé leur plein soutien à la Déclaration de Bakou dans leurs interventions officielles.

Il a été indiqué que la Déclaration de Bakou couvrait des priorités principales telles que le rôle des autorités douanières dans la lutte contre le changement climatique, la restriction de la circulation des produits nocifs pour l’environnement, l’introduction de technologies vertes et la promotion d’un commerce écologiquement durable. Enfin, il a été convenu d’inscrire le document à l’ordre du jour de la Commission politique et du Conseil de coopération douanière de l’OMD qui se tiendront en juin 2025 et de l’adopter officiellement comme document de l’OMD.