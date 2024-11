COP29: l’écosystème des petits États insulaires et des communautés au menu des discussions

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Une table ronde intitulée « L’écosystème des petits États insulaires (PEID) et des communautés sur fond du changement climatique » s’est tenue dans le cadre de la COP29.

Modérée par Ali Serim, militant pour le climat et envoyé spécial de Vanuatu pour la COP29, la table ronde a porté sur les principaux problèmes auxquels sont confrontés les PEID, tels que l'élévation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes, l'acidification des océans, la perte de biodiversité, la pénurie d'eau et les difficultés économiques.

Il a été indiqué que les petits États insulaires comptent parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique en raison de leur situation géographique et de leur structure économique. Il a été déclaré que l'élévation du niveau de la mer avait causé des problèmes tels que l'érosion côtière, la salinisation des sols, les inondations et la perte d'habitats dans ces petits pays insulaires.

Les intervenants ont souligné que les événements météorologiques extrêmes tels que les ouragans, les inondations et les sécheresses endommageaient gravement les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et du tourisme.

Les discussions ont également porté sur le changement climatique qui est une menace sérieuse pour l’existence des petits États insulaires et leurs écosystèmes. Il a été déclaré que des efforts conjoints devraient être déployés aux niveaux mondial et local pour résoudre ce problème, que les mesures d'adaptation devraient être renforcées et que des politiques fondées sur les principes du développement durable devraient être élaborées.