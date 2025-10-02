Copenhague : le président azerbaïdjanais rencontre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne MIS A JOUR VIDEO

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré le 2 octobre, à Copenhague, le président du Conseil européen Antonio Costa et la présidente de la Commission européenne Urusla von der Leyen.

Lors de la rencontre, Antonio Costa et Ursula von der Leyen ont félicité le chef de l'État azerbaïdjanais pour les avancées obtenues à Washington concernant l'agenda de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils ont dit espérer que ces progrès contribueraient à assurer une paix durable dans la région. Antonio Costa et Ursula von der Leyen ont affirmé qu’ils poursuivraient leurs efforts pour soutenir la paix. Ils ont également souligné que le développement des liaisons de transport dans la région est une orientation importante pour l'Union européenne.

Le rôle de l’Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique de l’Union européenne a été abordé lors de la rencontre. Il a été indiqué que le volume des exportations de gaz azerbaïdjanais vers le marché européen a augmenté, conformément à l’accord de partenariat stratégique dans le secteur de l’énergie obtenu entre l’Azerbaïdjan et l’UE en 2022.

Le président de la République a exprimé sa reconnaissance pour les félicitations et a déclaré que les réalisations liées à l'agenda de paix revêtaient une importance historique pour toute la région, y compris l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a indiqué que l'Arménie et l'Azerbaïdjan s’étaient déjà adaptés à vivre dans des conditions de paix et a souligné que l'Azerbaïdjan poursuivrait ses efforts pour faire progresser l’agenda de paix.

Le président Ilham Aliyev a dit que dix pays européens, dont huit États membres de l’UE, reçoivent du gaz azerbaïdjanais, le qualifiant de contribution significative à la sécurité énergétique de l’Union européenne.

Abordant le rôle de l’Azerbaïdjan dans le développement du Couloir médian, le président azerbaïdjanais a évoqué les progrès réalisés en Azerbaïdjan pour développer les infrastructures de transport et de logistique, et a déclaré que le volume de transports depuis l'Asie centrale via le territoire azerbaïdjanais est actuellement en augmentation.

Il a été enfin souligné qu'il existait de bonnes opportunités pour développer les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne et les porter à un nouveau niveau.