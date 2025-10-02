Copenhague : le président azerbaïdjanais s’entretient avec le Premier ministre néerlandais MIS A JOUR VIDEO

Copenhague, 2 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, Dick Schoof, se sont entretenus le 2 octobre à Copenhague, capitale danoise.

Le Premier ministre néerlandais a félicité le président azerbaïdjanais pour les résultats obtenus à Washington concernant l'avancement de l'agenda de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et a souligné que cela revêtait une importance cruciale.

Le Président Ilham Aliyev a, pour sa part, souligné l'importance pour la paix régionale de la Déclaration de Washington signée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous le parrainage du Président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, ainsi que du document relatif à la normalisation des relations entre les deux pays. Il a noté que la paix est désormais établie entre les deux nations.

Au cours de la rencontre, il a été souligné que les entreprises néerlandaises opéraient avec succès en Azerbaïdjan. Il a été indiqué que cette présence couvrait des domaines variés tels que la construction navale, l'aménagement portuaire, l'industrie électrique, l'agriculture, l'urbanisme et d’autres.

Les discussions ont également porté sur les questions de coopération entre l'Azerbaïdjan et les Pays-Bas au sein des organisations internationales.

Le Premier ministre des Pays-Bas a exprimé ses félicitations à l'Azerbaïdjan pour l’excellente organisation de la COP29. Il a souligné que des résultats significatifs avaient été obtenus lors de cet événement dans le cadre de l'agenda climatique international.