Corée du Sud : L'armée mène un exercice de tirs nocturne dans le comté frontalier de Goseong

Bakou, 18 avril, AZERTAC

L'armée a mené un exercice de tirs nocturne dans le comté frontalier de Goseong plus tôt cette semaine, a déclaré ce vendredi l'armée de terre, dans le cadre des efforts pour renforcer son état de préparation face aux éventuelles provocations nord-coréennes, selon Yonhap.

Environ 300 soldats du 3e corps d'armée ont pris part à la manœuvre effectuée jeudi et mercredi dans le comté côtier de Goseong, dans la province du Gangwon, à quelque 160 km au nord-est de Séoul, selon l'armée. C'est la première fois que l'armée de terre menait un tel exercice dans une zone tampon maritime, près de la Ligne de limite Nord (NLL), depuis juillet de l'année dernière.

La manœuvre précédente s'était déroulée un mois après que la Corée du Sud avait entièrement annulé l'accord militaire intercoréen de 2018 en juin de l'année dernière, dans le sillage d'envois de ballons contenant des déchets et de tentatives de brouillage de signaux GPS près des îles frontalières. La suspension de l'accord a permis à la Corée du Sud de reprendre les exercices pour renforcer les positions de défense en première ligne.

Auparavant, les exercices d'artillerie et navals ainsi que les manœuvres sur le terrain de niveau régiment ou plus élevé étaient interdits en raison des zones tampons maritimes établies dans la région. Des zones d'interdiction de vol avaient également été désignées autour de la Ligne de démarcation militaire (MDL) pour prévenir les conflits aériens accidentels.

L'exercice de cette semaine a mobilisé une quarantaine d'équipements clés, dont le canon automoteur d'artillerie K9A1, le lance-roquettes multiple Chunmoo et des équipements de surveillance, notamment un radar de contrebatterie et un véhicule aérien sans pilote (UAV), a-t-elle ajouté.

Durant l'exercice, les troupes ont détecté une provocation ennemie simulée en utilisant le radar et ont effectué des tirs en représailles. Ensuite, elles ont confirmé le résultat avec un UAV et ont tiré de nouveau pour montrer la puissance de tirs rapides. Quelque 600 balles sont retombées dans les eaux au sud de la NLL, dans la mer de l'Est, a indiqué un officiel de l'armée.

«L'armée fera des efforts pour établir une posture de préparation militaire afin de répondre complètement à toute provocation de l'ennemi à travers l'éducation pratique et l'entraînement sur les sites de combat», a dit l'armée. Ella a indiqué que les lignes directrices de sécurité ont été communiquées à la communauté locale avant l'exercice et appliquées durant la manœuvre en coopération avec les garde-côtes.