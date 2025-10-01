Corée du Sud : le chef de la défense prône la nécessité de continuer les exercices dans la zone frontalière

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

Le ministre de la Défense Ahn Gyu-back s'est opposé à l'idée de suspendre unilatéralement les exercices militaires près de la frontière intercoréenne par la Corée du Sud, citant la nécessité de maintenir l'état de préparation même lorsque Séoul cherche à améliorer ses liens avec la Corée du Nord.

Ahn a tenu ces propos alors que Séoul cherche à relancer le dialogue avec le Nord et à rétablir l'accord intercoréen qui a été signé en 2018 en vue de réduire les tensions militaires et a été totalement suspendu sous le précédent gouvernement suite à la campagne de ballons de déchets de Pyongyang.

«Les soldats doivent à la base s'entraîner», a déclaré Ahn lors de sa première conférence de presse avec le corps de presse de la défense hier. «Si les deux parties conviennent de suspendre ces exercices et si la Corée du Nord cesse de le faire, cela pourrait être un autre cas, mais nous ne pouvons pas les arrêter unilatéralement.»

Cette prise de position est intervenue juste quelques jours après que le ministre de l'Unification Chung Dong-young a déclaré que son ministère était en discussion avec le ministère de la Défense sur la suspension des exercices à balles réelles et des manœuvres militaires sur le terrain près de la frontière intercoréenne.

En vertu de l'accord, les exercices d'artillerie et navals, ainsi que les manœuvres de niveau régiment sur le terrain, ont été interdits en raison des zones tampons terrestres et maritimes établies dans les régions frontalières. Des zones d'interdiction de vol ont été également désignées près de la frontière afin de prévenir les affrontements aériens accidentels.

Le chef de la défense a toutefois souligné la nécessité de laisser ouverte la porte au dialogue avec le Nord, en évoquant l'option de rétablir de manière progressive l'accord de réduction des tensions militaires suspendu, sans fournir de détails.

A propos du plan de Séoul de reprendre le contrôle opérationnel (OPCON) en temps de guerre des Etats-Unis, une tâche politique que le gouvernement Lee Jae Myung a promis de mettre en place avant la fin du quinquennat de Lee, Ahn a dit que les deux parties continuaient à avoir des discussions sur cette question de longue date.

«(La Corée du Sud) est en train de chercher le transfert de l'OPCON en temps de guerre de manières systémique, stable et active en vertu des procédures et mesures et de discuter de la question même en ce moment même», a-t-il expliqué. Ahn a toutefois rejeté les rumeurs autour d'un éventuel réajustement ou d'une possible réduction des troupes américaines stationnées ici, qui ont fait surface après le retour du président américain Donald Trump à la Maison-Blanche.

«D'après ce que je continue à entendre de la direction militaire ou de députés américains, je n'ai jamais entendu parler de retrait ou réduction», a-t-il assuré, en soulignant que les rumeurs sont sans fondement en vertu du traité de défense mutuelle des deux pays.

Indépendamment de cette question, le ministre de la Défense a souligné la nécessité d'accroître les dépenses dans la défense afin de mieux répondre au développement continu d'armes de la Corée du Nord avec le soutien technologique soupçonné de la Russie en échange du déploiement de soldats nord-coréens.

Depuis l'année dernière, la Corée du Nord aurait envoyé 16.000 soldats à trois occasions pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine dont le dernier groupe d'ingénieurs militaires qui sont arrivés en Russie vraisemblablement pour participer aux efforts de rétablissement, selon Ahn.

«Ce dont nous devons être alertés est que la Corée du Nord semble être en train de recevoir des technologies de la Russie d'une ampleur considérable», a-t-il noté en prévoyant que la Russie pourrait transférer «tout sauf les technologies essentielles».

Dans un tel contexte, Ahn a souligné que la Corée du Sud devait augmenter ses dépenses dans la défense de 8% ou plus à l'avenir afin de renforcer sa force militaire, indépendamment de la pression américaine sur l'augmentation des dépenses de défense du pays à 5% du produit intérieur brut. «Ce n'est pas parce que les Etats-Unis le veulent mais nous n'avons pas d'autres choix que d'augmenter les dépenses dans la défense car cela nous importe.»

Lors d'une cérémonie destinée à marquer le jour des Forces armées, le président Lee a promis de restructurer l'armée pour en faire des forces «professionnelle, intelligentes et d'élite» et d'augmenter les dépenses liées à la défense de 8,2% sur un an afin de mieux investir dans les technologies de pointe. (Agence Yonhap)