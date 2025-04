Corée du Sud : Lee Jae-myung démissionne de la présidence du Parti démocrate

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Lee Jae-myung, chef du Parti démocrate qui détient la majorité absolue à l'Assemblée nationale, a donné sa démission ce mercredi matin pour se porter candidat à l'élection présidentielle anticipée prévue le 3 juin prochain. Il déclarera demain officiellement sa candidature à la présidentielle 2025. Lors d'une réunion des dirigeants de son parti, Lee a noté que «je n'ai pas l'impression d'avoir des regrets, ni de légèreté (en démissionnant de mon poste). Je démarrerai un nouveau travail ».

D'après les règles du Parti démocrate, le chef du parti désirant se porter candidat aux primaires en vue de l'élection présidentielle doit démissionner dans le but d'assurer la neutralité dans la gestion de la course interne pour choisir le candidat de la présidentielle. Vu le calendrier de la présidentielle anticipée, prévoyant les inscriptions des candidats les 11 et 12 mai prochains pour le scrutin du 3 juin, les partis politiques doivent lancer dès ce mois-ci leurs campagnes des primaires.

L'élection présidentielle anticipée du 3 juin a été décrétée hier par le gouvernement suite à la destitution de Yoon Suk Yeol pour son instauration de la loi martiale d'urgence qui a heurté gravement la Constitution et les obligations pour la confiance de la population. Le chef du Parti démocrate a indiqué que «je remercie tout le monde pour avoir pu diriger le parti pendant trois ans, incluant mon 2e mandat, avec un certain résultat positif ».

« Lors de ma dernière journée, l'indice du marché financier me fait mal au cœur, beaucoup de gens souffrent sans avoir la confiance d'une amélioration immédiate », a-t-il dit en poursuivant : « Mais notre peuple a tout surmonté avec ses propres forces ». Suite à la démission de Lee, le chef du groupe parlementaire, Park Chan-dae, prendra le gouvernail du parti de la majorité absolue en tant que chef par intérim. (Yonhap)