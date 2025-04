Corée du Sud : Les sapeurs-pompiers luttent contre un incendie de forêt à Daegu

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Les sapeurs-pompiers luttent contre un incendie de forêt à Daegu pour le deuxième jour d'affilée ce mardi et cherchent à maîtriser le foyer principal sur fond d'amélioration des conditions météorologiques.

L'incendie s'est déclenché lundi après-midi au mont Hamji, dans le nord de Daegu, à quelque 230 km au sud-est de Séoul, et s'est rapidement propagé vers les villages voisins en raison de vents forts. Les autorités ont émis l'alerte la plus élevée lundi soir et ont déployé tous les moyens.

Mardi à 8h, l'incendie était maîtrisé à 82%, selon le Service forestier coréen (KFS). Environ 260 hectares ont été brûlés et une ligne de feu de 2 kilomètres est toujours active, a-t-il été ajouté. Les sapeurs-pompiers ont mobilisé plus de 50 hélicoptères et environ 1.400 membres du personnel.

L'opération de lutte a repris dès le lever du soleil. Les officiels du service de lutte contre les incendies ont déclaré que les vents calmes du matin ont fourni un moment critique pour ralentir la propagation de l'incendie avant des vents plus forts prévus plus tard dans la journée.

Les autorités ont ordonné à plusieurs milliers de résidents des quartiers voisins d'évacuer vers les abris temporaires et environ 660 ont été déplacés. Les restrictions de circulation sur une bretelle d'autouroute près de la zone de l'incendie ont été levées plus tôt ce mardi alors que les conditions se sont stabilisées. Les officiels ont dit qu'ils visaient à contenir le principal foyer avant la fin de la journée. L'enquête sur la cause de l'incendie est toujours en cours. (Yonhap)