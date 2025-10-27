Coupe de la confédération CAF : l’Olympic de Safi s’est qualifié pour la phase de poules
Rabat, 27 octobre, AZERTAC
Fin de la semaine, l’Olympic de Safi du Maroc (OCS) a décroché son ticket pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF en dépit de sa défaite face au Stade tunisien (1-2) lors du match retour du 2è tour préliminaire, disputé au stade de Radès.
Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que dès les premières minutes du match, les joueurs tunisiens ont tenté d’exercer une pression offensive sur le but de l’Olympique de Safi, notamment par les ailes, mais leurs tentatives ont échoué face à la rigueur défensive de l’OCS et aux parades du gardien Hamza Hamiani. Les deux équipes ont conclu la première mi-temps sur un score nul (0-0).
Grâce à un penalty transformé par le Sénégalais Amado Ndaye, le club tunisien a ouvert le score à la 65e minute. Vingt minutes plus tard, l’Olympique de Safi a réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Anass Eddaou (85e), scellant ainsi sa qualification au prochain tour, malgré un second but tunisien inscrit dans le temps additionnel par Marouane Sahraoui (90+5).
Lors du match aller, disputé au stade Al Massira Al Khadra au Royaume du Maroc, l’OCS avait battu le Stade tunisien par 2 buts à 0.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le Milli Medjlis abritera une conférence parlementaire internationale
- 27.10.2025 [19:20]
Signature d’un document-cadre de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU
- 27.10.2025 [17:00]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 27.10.2025 [16:01]
La TURKPA et le TIF discutent de l’élargissement de leur coopération
- 27.10.2025 [15:16]
Funérailles de 16 autres personnes portées disparues et martyres
- 27.10.2025 [13:04]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 27.10.2025 [10:49]
Trump se dit ouvert à une rencontre avec Kim lors de son passage en Corée
- 27.10.2025 [10:28]
Un lutteur azerbaïdjanais devient champion du monde en Serbie
- 27.10.2025 [10:16]
Le secrétaire général de la TURKPA s’entretient avec le vice-président turc
- 25.10.2025 [16:38]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression
- 25.10.2025 [15:19]
Les ambassadeurs des États turciques en Allemagne se réunissent à Berlin
- 25.10.2025 [12:21]
Le SIMA, une ambition d’intégration africaine
- 24.10.2025 [21:05]
La route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly sera rénovée
- 24.10.2025 [18:06]
Communiqué de la Présidence de la République
- 24.10.2025 [15:01]
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement
- 24.10.2025 [14:37]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 24.10.2025 [14:31]
Bakou accueille la conférence internationale « SOCGOV 2025 »
- 24.10.2025 [12:34]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 24.10.2025 [11:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses
- 24.10.2025 [10:32]
Les préparatifs de la COP30 se poursuivent
- 23.10.2025 [21:09]
Six autres citoyens azerbaïdjanais ont été rapatriés depuis la Syrie
- 23.10.2025 [17:02]
Le cycliste français Sofiane Sehili libéré après sa détention en Russie
- 23.10.2025 [16:30]
Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales
- 23.10.2025 [14:48]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression
- 23.10.2025 [13:10]
Les voyageurs internationaux visitent les monuments historiques à Choucha
- 23.10.2025 [12:52]
Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique
- 23.10.2025 [11:33]
Le lutteur azerbaïdjanais Elmir Aliyev sacré champion du monde
- 23.10.2025 [10:39]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 62 dollars
- 23.10.2025 [10:34]
Visite de parlementaires azerbaïdjanais en Colombie
- 22.10.2025 [20:00]
Les voyageurs internationaux arrivent à Latchine
- 22.10.2025 [19:39]
Le projet intitulé « Les religions célestes » présenté au Vatican
- 22.10.2025 [19:12]
La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression
- 22.10.2025 [17:03]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 22.10.2025 [15:36]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 42 dollars
- 22.10.2025 [15:33]
Des voyageurs internationaux entament une visite au Karabagh
- 22.10.2025 [12:12]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse
- 22.10.2025 [11:40]
Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Géorgie
- 22.10.2025 [10:30]