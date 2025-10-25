Coupe de la Confédération de la CAF : le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour la phase de poules
Casablanca, 25 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC
Après sa victoire en match aller contre Asante Kotoko à Accra (0-1), le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF, en reprenant le dessus face aux Ghanéens (5-1) en match retour du 2è tour préliminaire disputé hier vendredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.
L’Olympic de Safi, second représentant du Maroc dans cette compétition, après leur victoire au match aller (2-0), jouera aujourd’hui sa place en phase de groupes chez le Stade tunisien.
La Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé que le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la Coupe de la Confédération aura lieu le lundi 3 novembre 2025.
