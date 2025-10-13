Coupe du Monde U-20 : le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales après avoir battu son homologue américaine

Rabat, 13 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Hier dimanche, au stade El Teniente de Rancagua, l'équipe nationale marocaine des moins de 20 ans de football a décroché sa place en demi-finale de la Coupe du monde U-20 au Chili, grâce à une victoire éclatante contre son homologue américaine (3-1).

Le correspondant de l'agence de presse AZERTAC à Rabat rapporte que l'équipe nationale marocaine avait ouvert le score par latéral gauche Fouad Zahouani à la 31e minute, avant que les États-Unis n’égalisent dans le temps additionnel de la première mi-temps sur penalty, transformé par Cole Campbell.

En deuxième période, le Maroc a inscrit son deuxième but à la 66e minute grâce un tir dévié par Joshua Wynder contre son propre camp, avant de terminer le match avec un troisième but à la 87e minute signé Yassin Guessime.

Ces demi-finales opposeront le Maroc à la France mercredi prochain, tandis que l'Argentine affrontera la Colombie jeudi prochain.