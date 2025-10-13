Coupe du Monde U-20 : le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales après avoir battu son homologue américaine
Rabat, 13 octobre, Chouaib Brhadda, AZERTAC
Hier dimanche, au stade El Teniente de Rancagua, l'équipe nationale marocaine des moins de 20 ans de football a décroché sa place en demi-finale de la Coupe du monde U-20 au Chili, grâce à une victoire éclatante contre son homologue américaine (3-1).
Le correspondant de l'agence de presse AZERTAC à Rabat rapporte que l'équipe nationale marocaine avait ouvert le score par latéral gauche Fouad Zahouani à la 31e minute, avant que les États-Unis n’égalisent dans le temps additionnel de la première mi-temps sur penalty, transformé par Cole Campbell.
En deuxième période, le Maroc a inscrit son deuxième but à la 66e minute grâce un tir dévié par Joshua Wynder contre son propre camp, avant de terminer le match avec un troisième but à la 87e minute signé Yassin Guessime.
Ces demi-finales opposeront le Maroc à la France mercredi prochain, tandis que l'Argentine affrontera la Colombie jeudi prochain.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles
- 11.10.2025 [22:05]
Onze judokas azerbaïdjanais disputeront le Grand Prix du Mexique
- 10.10.2025 [20:53]
Vladimir Poutine : J'espère que nous avons tourné la page
- 10.10.2025 [20:26]
Les participants à la conférence internationale visitent Choucha
- 10.10.2025 [19:26]
Les prix de l’or et de l’argent en hausse sur les bourses
- 10.10.2025 [17:38]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une baisse
- 10.10.2025 [17:16]
France : Macron réunit les partis politiques à l’Élysée, sans LFI ni RN
- 10.10.2025 [15:59]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 10.10.2025 [12:05]
Un écrivain hongrois reçoit le prix Nobel de littérature
- 09.10.2025 [20:45]
Signature de mémorandums d'accord dans le cadre du Forum Fintex 2025
- 09.10.2025 [14:21]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 09.10.2025 [13:53]
Un important réseau de trafic d’espèces protégées démantelé au Maroc
- 09.10.2025 [13:06]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 09.10.2025 [12:58]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 09.10.2025 [11:02]
Le « Forum Fintex 2025 » se déroule à Bakou
- 09.10.2025 [10:33]
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la poste
- 09.10.2025 [10:01]
Cérémonie de clôture des IIIes Jeux de la CEI à Gandja MIS A JOUR
- 08.10.2025 [21:02]
L’Euronews consacre un reportage à la région azerbaïdjanaise d'Ismayilli
- 08.10.2025 [20:49]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Türkiye
- 08.10.2025 [19:51]