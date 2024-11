D'après Kim Jong-un, les négociations avec Washington ont confirmé l'hostilité à l'égard de Pyongyang

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que son pays était allé jusqu'au bout des négociations avec les Etats-Unis et avait confirmé seulement la politique hostile inflexible de Washington à l'encontre de Pyongyang, a rapporté ce vendredi l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Kim a tenu ces propos dans un discours prononcé à la cérémonie d'ouverture d'une exposition d'armes baptisée «Développement de la défense nationale-2024» à Pyongyang la veille, selon la KCNA. «Nous sommes déjà allés jusqu'au bout des négociations avec les Etats-Unis et ce dont nous étions sûrs dans les résultats était [...] la politique envahisseuse, hostile et inflexible à l'encontre de la Corée du Nord», a déclaré Kim dans son discours.

Ces déclarations de Kim jettent de l'ombre sur les perspectives de dialogue Etats-Unis-Corée du Nord alors que l'éventualité de reprise de la diplomatie au sommet entre les deux pays a refait surface après la réélection de Donald Trump à la présidence américaine au début de ce mois-ci. Au cours du premier mandat de Trump, ce dernier et Kim se sont rencontrés trois fois, y compris deux sommets à Singapour et au Vietnam en 2018 et 2019, respectivement, mais ils n'étaient pas parvenus à trouver un accord significatif.

Kim accuse aujourd'hui les Etats-Unis de renforcer leurs alliances militaires et de déployer des armes stratégiques ayant comme cible la Corée du Nord, en intensifiant les pressions militaires et provocations «à l'extrême». «Vu la réalité, (la Corée du Nord) réalise tous les jours et toutes les heures qu'atteindre les capacités militaires les plus puissantes est le seul moyen de maintenir la paix et fournit une garantie solide de la sécurité et du développement», a-t-il noté.

Il a martelé que son pays ne laisserait jamais, quelles que soient les circonstances, sa sécurité affectée, en assurant que son pays n'abandonnera jamais la «pendule de l'équilibre militaire». Dans le discours, il a également mis en avant des tâches destinées à améliorer les armes militaires pour la guerre moderne en notant que le pays fera «évoluer ses capacités d'autodéfense de manière plus agressive et sans limites pour répondre à l'évolution des menaces des méthodes de guerre de l'ennemi».

La KCNA a rapporté que l'exposition présentait des produits de défense de pointe dernier cri dont des armes stratégiques et tactiques. Selon une photo de l'événement publiée, des missiles balistiques intercontinentaux et hypersoniques étaient exposés, ainsi que des drones et lance-roquettes multiples qui ont été dévoilés cette année. (Yonhap)