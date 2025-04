Dan Jørgensen: Notre coopération avec l’Azerbaïdjan joue un rôle important dans la diversification de notre approvisionnement en gaz

Bakou, 4 avril, AZERTAC

« Notre coopération avec l'Azerbaïdjan dans le cadre du Corridor gazier méridional joue un rôle important dans la diversification de notre approvisionnement en gaz et dans la réduction de notre dépendance à l'égard du gaz russe », a dit le commissaire de l’Union européenne à l’énergie et au logement, Dan Jørgensen, lors de la 11ème réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et de la 3ème réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte.

« J’espère que le gaz provenant d’Azerbaïdjan par le gazoduc jouera un rôle important dans le processus de transition de l'Union européenne vers le zéro net dans les années à venir. A cet égard nous voulons accroître le volume de notre coopération dans le domaine commercial. En même temps, le suivi du fonctionnement de ce corridor, la réalisation de travaux d'amélioration du secteur gazier, le renforcement de la sécurité énergétique et le développement du réseau électrique figurent parmi nos principaux objectifs. Mais notre travail ne se limite pas à la gestion des crises : nous devons définir des voies stratégiques pour l’avenir. À cet égard, le développement du corridor d’énergie verte entre le Caucase du Sud et l’Union européenne constitue l’une de nos priorités. Il existe différentes idées, technologies et itinéraires dans ce domaine. Notre tâche principale est désormais de rassembler ces idées prometteuses et d’assurer le fonctionnement efficace du corridor de l’énergie verte. Il existe un grand potentiel et un grand esprit de coopération dans ce sens, et les deux parties sont intéressées par cette initiative », a-t-il ajouté.