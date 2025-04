David Babayan : Je voyageais à l’étranger en tant que citoyen de la République d’Arménie

Bakou, 7 avril, AZERTAC

« Je voyageais à l’étranger en tant que citoyen de la République d’Arménie lorsque j’occupais le poste de « ministre des Affaires étrangères » du soi-disant régime créé sur les territoires azerbaïdjanais auparavant occupés », a déclaré l’accusé David Babayan en répondant à la question du procureur lors de l'audience du 7 avril tenue au Tribunal militaire de Bakou.

« Je voyageais à l’étranger avec un passeport arménien », a-t-il ajouté, en précisant : « Certaines personnes (il fait référence ici aux “responsables” du prétendu régime – ndlr) avaient également des passeports diplomatiques. Tout comme nos passeports ordinaires, les passeports diplomatiques étaient également délivrés par l’Arménie. »

Il convient de noter que le procès des citoyens de la République d’Arménie accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves à la suite de l’agression militaire de l’Arménie, se poursuit.