David Babayan : Moi, Araïk Haroutiounian, Ruben Vardanyan et d'autres, nous étions opposés à l'intégration des résidents arméniens à l'Azerbaïdjan

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Lundi 7 avril, lors du procès qui se poursuit au Tribunal militaire de Bakou, l’accusé David Babayan a reconnu, en répondant à la question du procureur, qu’il s’était opposé à l’intégration à l’Azerbaïdjan des résidents arméniens vivant dans les territoires azerbaïdjanais auparavant occupés.

« L’intégration était impossible. Araïk Haroutiounian, Ruben Vardanyan, ainsi que d’autres « responsables » du soi-disant régime étaient également opposés à l’intégration », a avoué David Babayan.

Il convient de noter que le procès des citoyens de la République d’Arménie accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves suite à l’agression militaire de l’Arménie, suit son cours.