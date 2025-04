Davika Bissessar: Nous sommes très fiers de pouvoir venir à l'ONU et de parler au nom de notre peuple

New York, 16 avril, AZERTAC

« La conférence internationale organisée par le Groupe d’Initiative de Bakou à l’ONU est une excellente occasion de faire entendre notre voix », a déclaré Davika Bissessar, présidente de l'Organisation des droits de l'homme de Bonaire, dans son interview accordée à l'AZERTAC.

Elle a souligné que les voix des petites îles telles que Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Bonaire, situées dans la mer des Caraïbes, étaient jusqu'alors inconnues : « Par exemple, Bonaire n'a aucune représentation à l'ONU, pas même aux Pays-Bas. Nous sommes donc très fiers de pouvoir venir à l'ONU et de parler au nom de notre peuple. Bonaire était autonome jusqu'en 2010. Depuis cette année-là, nous n'avons plus pu exercer cette autonomie en raison de lois adoptées à l'étranger. Cela signifie que nous avons été recolonisés. La plupart des gens ignorent où se trouve Bonaire. Notre île est située à 80 km du Venezuela. Très peu de gens sont conscients de notre situation. Le Groupe d'initiative de Bakou fait donc un excellent travail pour faire entendre la voix de la Polynésie française, des territoires coloniaux du bassin Pacifique et Caraïbe », a précisé Davika Bissessar.

Melahet Nadjafova

Correspondante spéciale de l’AZERTAC

New York