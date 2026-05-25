De l’OUA à l’UA : soixante ans de panafricanisme entre ambitions d’intégration et défis de souveraineté

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Le 25 mai 1963, trente-deux États africains nouvellement indépendants se réunissaient à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour fonder l’Organisation de l’unité africaine (OUA), première grande structure politique continentale destinée à porter les aspirations panafricaines de l’après-colonisation. Plus de six décennies plus tard, devenue Union africaine (UA) en 2002, l’organisation continentale continue d’incarner les ambitions africaines d’intégration, de souveraineté collective et de coopération régionale, tout en faisant face à des défis multidimensionnels liés à la sécurité, à la gouvernance, aux dépendances économiques et aux rivalités géopolitiques internationales.

La création de l’OUA intervient dans un contexte marqué par les luttes anticoloniales et la volonté des jeunes États africains de préserver leur souveraineté dans un environnement international dominé par la guerre froide. Sous l’impulsion de figures comme Kwame Nkrumah, Haile Selassie ou encore Gamal Abdel Nasser, l’organisation se fixe alors plusieurs priorités : soutenir les mouvements de libération encore actifs sur le continent, défendre l’intégrité territoriale des États africains et promouvoir la solidarité politique entre pays membres.

Durant les décennies 1960 et 1970, l’OUA joue un rôle central dans l’accompagnement des luttes d’indépendance en Afrique australe, notamment contre l’apartheid en Afrique du Sud et les régimes coloniaux portugais en Angola ou au Mozambique. Toutefois, son principe strict de non-ingérence limite fortement sa capacité d’action face aux crises internes, aux guerres civiles ou aux coups d’État qui se multiplient sur le continent à partir des années 1970.

L’effondrement du bloc soviétique et les transformations géopolitiques des années 1990 conduisent progressivement les dirigeants africains à repenser les mécanismes continentaux de coopération. Les génocides, conflits internes et crises humanitaires - notamment le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 - mettent en évidence les limites structurelles de l’OUA en matière de prévention des conflits et de maintien de la paix.

C’est dans ce contexte qu’émerge l’idée d’une réforme institutionnelle profonde. En 1999, la déclaration de Syrte, portée par le dirigeant libyen Muammar Kadhafi, ouvre la voie à la création de l’Union africaine. L’organisation est officiellement lancée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud, avec l’ambition de dépasser la simple coopération interétatique pour construire une architecture continentale plus intégrée, inspirée en partie du modèle européen.

L’UA introduit alors plusieurs innovations majeures : un Conseil de paix et de sécurité, un Parlement panafricain, une Commission de l’Union africaine ainsi qu’une doctrine de « non-indifférence » permettant théoriquement des interventions en cas de crimes de masse ou de ruptures anticonstitutionnelles.

Au fil des années, l’organisation s’implique davantage dans la gestion des crises sécuritaires, notamment au Soudan, en Somalie, au Mali ou dans le bassin du lac Tchad face aux groupes armés. L’Union africaine déploie également plusieurs missions de paix, souvent avec l’appui financier de partenaires extérieurs comme l’Union européenne ou les Nations unies.

Parallèlement aux enjeux sécuritaires, l’intégration économique devient progressivement un pilier central du projet continental. L’adoption de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en 2018 constitue à ce titre une étape historique. Présentée comme le plus vaste espace de libre-échange au monde en nombre de pays participants, la ZLECAf vise à renforcer les échanges intra-africains, historiquement faibles, et à réduire la dépendance du continent aux exportations de matières premières brutes.

Cependant, les ambitions d’intégration se heurtent à des réalités structurelles persistantes. Les disparités économiques entre États, la faiblesse des infrastructures, les difficultés de financement et les tensions politiques régionales ralentissent la mise en œuvre de nombreux projets continentaux.

Ces dernières années, les crises sécuritaires et institutionnelles dans le Sahel ont également ravivé les interrogations sur l’efficacité des mécanismes africains de gouvernance collective. Les coups d’État successifs au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou au Gabon ont mis en évidence les tensions entre défense de l’ordre constitutionnel et rejet croissant de certaines élites politiques accusées d’inefficacité ou de dépendance extérieure.

L’Union africaine tente, dans ce contexte, de maintenir un équilibre délicat entre principes institutionnels et réalités politiques nationales. Les sanctions contre les régimes militaires coexistent parfois avec des approches pragmatiques visant à préserver la stabilité régionale.

Dans le même temps, l’Afrique apparaît de plus en plus comme un espace de compétition stratégique entre puissances internationales. La montée en puissance de Chine, le retour de Russie sur le continent, les stratégies d’influence des États-Unis, de la Union européenne ou encore des pays du Golfe redessinent progressivement les équilibres géopolitiques africains autour des questions minières, énergétiques, sécuritaires et logistiques.

Face à ces recompositions, l’Union africaine cherche à promouvoir une vision plus autonome du développement continental à travers l’Agenda 2063, feuille de route stratégique adoptée en 2013. Celle-ci met l’accent sur l’industrialisation, la connectivité régionale, la transition énergétique, la jeunesse et la souveraineté économique.

Soixante-trois ans après la naissance de l’OUA, le projet panafricain demeure ainsi traversé par une tension constante entre ambitions d’unité politique et fragmentation des réalités nationales. Entre aspirations souverainistes, exigences de sécurité et quête d’intégration économique, l’Union africaine continue d’incarner, malgré ses limites, l’une des principales plateformes de coordination politique du continent africain. (Agence Anadolu)