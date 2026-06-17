De nouvelles opportunités de coopération en Azerbaïdjan pour les entreprises coréennes examinées

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Rövneg Abdoullaïev, a rencontré la vice-ministre adjointe des Affaires étrangères de la République de Corée, Chung Eui-hae.

L’état actuel et les perspectives de développement de la coopération bilatérale entre l'Azerbaïdjan et la République de Corée, ainsi que les questions liées au climat d’affaires et aux activités des entreprises coréennes opérant en Azerbaïdjan ont été discutés lors de cette rencontre.

Il a été souligné que le climat de coopération efficace entre les deux pays constituait une base solide pour le développement futur de leur partenariat économique. Rövneg Abdoullaïev a fait savoir que l'Azerbaïdjan attachait une grande importance à l'approfondissement de ses relations commerciales et économiques avec la République de Corée.

Il a été également affirmé que les projets d’énergie, de transport et de logistique de grande envergure de l'Azerbaïdjan dans la région, ainsi que ses plans d'exportation d'énergies alternatives, créaient de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement pour les entreprises coréennes.