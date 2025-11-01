De nouvelles orientations de coopération entre l'Azerbaïdjan et le Soudan seront discutées

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

« Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Soudan remontent à de nombreuses années. Cette année, nous célébrons le 33e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nos présidents entretiennent une excellente compréhension et une grande confiance mutuelle », a dit l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan, Anas Eltayeb Elgailani Mustafa, lors d’une conférence de presse.

Il a fait savoir que les deux pays étaient intéressés par l’approfondissement et le renforcement des relations. « Le développement des liens politiques et les nouvelles orientations de la coopération bilatérale seront abordés lors des prochaines rencontres. L’Azerbaïdjan et le Soudan, deux pays amis et partenaires, sont déterminés à donner un nouvel élan à leurs relations », a estimé le diplomate.