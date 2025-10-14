Déclaration d'Islamabad adoptée à l'issue de la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, du Pakistan et de Türkiye

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

La troisième réunion trilatérale des présidents des parlements azerbaïdjanais, pakistanais et turc s'est achevée par l'adoption de la Déclaration d'Islamabad.

Dans son intervention à la cérémonie de clôture de la réunion trilatérale, le président de l'Assemblée nationale de la République islamique du Pakistan, Sardar Ayaz Sadiq, a déclaré que cet événement offrait une excellente occasion pour discuter en détail de plusieurs questions urgentes entre les trois pays frères. Il a souligné l'importance de cette plateforme et son rôle essentiel dans le développement des relations entre les parlements des trois pays amis et frères.

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, a précisé que la réunion trilatérale avait permis d'examiner les processus en cours dans la région et au sein de la communauté internationale en général, ainsi que les relations entre les trois pays, et d'échanger des points de vue sur des questions d'intérêt commun.

Soulignant que les relations entre les pays – qu'il s'agisse des relations Azerbaïdjan-Türkiye, Azerbaïdjan-Pakistan ou Türkiye -Pakistan – sont au plus haut niveau, empreintes de soutien mutuel, d'unité et de solidarité, Mme Gafarova a précisé que ces relations couvrent tous les aspects des relations interétatiques et se renforcent et s'approfondissent chaque jour.

Elle a indiqué que, grâce à la détermination des dirigeants Ilham Aliyev, Recep Tayyip Erdogan et Muhammad Chehbaz Sharif lors du sommet trilatéral tenu à Latchine en mai dernier, les relations entre ces pays frères avaient déjà atteint le niveau d'un partenariat stratégique trilatéral.

La présidente du Parlement azerbaïdjanais a déclaré que la Déclaration d'Islamabad, adoptée à l'issue de la troisième réunion trilatérale, couvrait tous les aspects des relations fraternelles entre les trois pays, mettait en valeur l'importance des activités conjointes des parlements. Selon elle, cette Déclaration reflète les points de vue communs sur les processus régionaux et mondiaux.

Le président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, Numan Kurtulmus, a souligné l'importance de saisir les opportunités offertes par la diplomatie parlementaire pour approfondir les relations entre les trois pays et les trois peuples. Il a souligné le succès de la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements des trois pays et a souligné que ses résultats étaient très utiles pour la coopération future.