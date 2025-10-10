Découverte des restes appartenant à une dizaine de personnes dans le village de Ballygaïa

Aghdéré, 10 octobre, AZERTAC

« Lors des fouilles effectuées dans le territoire du village de Ballygaïa du district d’Aghdéré, on a découvert des restes humains appartenant à dix personnes ou plus », a déclaré Zaour Ismaïlov, représentant de la Commission d’État chargée des prisonniers de guerre, des personnes portées disparues et des otages, lors d’une interview accordée aux journalistes à Aghdéré.

Zaour Ismaïlov a indiqué que l’emplacement des restes humains avaient été une position de combat avantageuse :

« D’ici, il était possible de contrôler les villages de Ballygaïa, Syrkhavend, Bechirler et Narychlar. Durant la Première guerre du Karabagh, de violents combats se sont déroulés sur ce site. Selon les témoignages, en janvier 1993, des militaires d’une unité de l’armée azerbaïdjanaise se sont retrouvés assiégés et ont été tués. Lors des recherches, des restes appartenant à dix personnes ou plus ont été retrouvés ici. Il s’agit d’une constatation préliminaire. Les travaux se poursuivront et le site fera l’objet de fouilles plus étendues. Après l’enlèvement des restes, la partie inférieure du terrain sera à nouveau examinée. Il n’est pas exclu que ce nombre augmente », a-t-il ajouté.