Demain, la visibilité sur les autoroutes sera réduite jusqu’à 1 000 mètres

Bakou, 31 mai, AZERTAC

Un temps brumeux est attendu dans certaines zones montagneuses durant la nuit et la matinée du 1er juin, selon le Service national d’hydrométéorologie du ministère de l’Écologie et des Ressources naturelles.

En raison de ces conditions météorologiques, la visibilité sur les autoroutes du pays pourrait être réduite à 500–1 000 mètres.