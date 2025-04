Déploiement d'un bombardier stratégique américain B-1B sur la péninsule coréenne

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Un exercice aérien conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, impliquant un bombardier stratégique américain Rockwell B-1B Lancer de la base militaire américaine de Guam, s'est déroulé ce mardi, a indiqué dans la journée le ministère de la Défense de Séoul. La date de cet exercice coïncide avec le jour du Soleil, qui célèbre en Corée du Nord l'anniversaire de la naissance de son père fondateur aujourd'hui décédé, Kim Il-sung.

Des chasseurs furtifs F-35A de l'armée de l'air sud-coréenne ont également été mobilisés, tout comme des avions de chasse KF-16, tandis que l'armée de l'air américaine a de son côté fait décoller des F-16. Le bombardier stratégique B-1B peut atteindre la vitesse Mach 1,25 et a un rayon d'action de 12.000 km. Il peut transporter jusqu'à 57 tonnes de bombes, hors bombes atomiques. La dernière fois que cet appareil avait volé dans le ciel coréen remontait au 20 février dernier.

«Il s'agit d'un exercice aérien visant à mettre à niveau l'interopérabilité des forces combinées des deux pays et à faire la démonstration de puissances dissuasives afin de faire face à la menace constante des missiles balistiques et nucléaires nord-coréens, qui sont devenus de plus en plus sophistiqués», a indiqué le ministère de la Défense. (Yonhap)