Depuis la tribune de l'ONU, le président Ilham Aliyev appelle la communauté internationale à construire ensemble un monde où la justice n'est pas sélective

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Dans son intervention à la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a lancé un appel à la communauté internationale.

Le chef de l’État a déclaré : « Construisons ensemble un monde où les doubles standards sont éliminés, où la justice n'est pas sélective, où la primauté du droit est respectée et où la paix est assurée par des actions concrètes et non pas par de simples mots. »