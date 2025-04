Des affrontements entre gangs font onze morts dans le sud du Mexique

Bakou, 10 avril, AZERTAC

Au moins onze personnes ont été tuées lors d'une fusillade entre groupes criminels rivaux présumés dans l'Etat de Guerrero, dans le sud du Mexique, ont confirmé mercredi les autorités locales.

Les corps de onze hommes ont été retrouvés mardi soir à Rancho Viejo, dans la municipalité de Tecoanapa, dans la région de Costa Chica, selon un communiqué du parquet de l'Etat de Guerrero.

Les rapports préliminaires suggèrent que ces violences seraient liées à un conflit territorial entre organisations criminelles.

Des enquêteurs et des équipes médico-légales de l'Etat ont été dépêchés sur place pour mener à bien toutes les procédures officielles.

Le Guerrero est l'un des Etats les plus pauvres et les plus touchés par la violence au Mexique, avec une longue histoire d'activités criminelles organisées, selon les médias locaux. (Xinhua)