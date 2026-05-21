Des architectes palestiniens s'inspirent de l'expérience azerbaïdjanaise en matière d'urbanisation lors du WUF13

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Des architectes palestiniens participent au WUF13. Ils cherchent à s’inspirer de l’expérience de l’Azerbaïdjan », a déclaré le ministre palestinien des Collectivités locales, Sami Hijjawi, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« Les architectes palestiniens s'inspirent de l'expérience azerbaïdjanaise en matière de reconstruction et d'urbanisation et tentent de l'appliquer dans leur propre pays », a-t-il ajouté.

« Je peux affirmer avec certitude que nos architectes repartiront d’ici avec de très bonnes impressions », a souligné Sami Hijjawi.