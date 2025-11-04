Des athlètes azerbaïdjanais remportent 329 médailles lors des compétitions internationales le mois dernier

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, a rencontré des athlètes qui ont obtenu d'excellents résultats lors de compétitions internationales au cours du mois écoulé.

La rencontre, organisée à l'Académie des sports d'Azerbaïdjan, a débuté par le retentissement de l'hymne national. Le ministre a beaucoup apprécié les réalisations des athlètes sur la scène internationale et les a félicités, ainsi que leurs entraîneurs.

Le ministre Gaïbov a déclaré qu'en octobre, l'hymne national de l'Azerbaïdjan avait retenti dans 17 pays. « Le mois dernier, nos athlètes ont remporté 329 médailles, dont 70 en or, 102 en argent et 157 en bronze », a-t-il ajouté.

Enfin, une vidéo reflétant les succès obtenus sur la scène internationale a été projetée.