Des certificats ont été remis aux participants du programme de stages de l'AZERTAC

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Des certificats ont été remis aux étudiants de la Faculté de journalisme de l'Université d'État de Bakou qui avaient participé au programme de stages de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC).

Lors de la rencontre tenue avec les étudiants, le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Vugar Aliyev, a indiqué que l'objectif du programme de stages était de former le jeune personnel et d'accroître les connaissances pratiques dans le domaine du journalisme.

Il convient de noter que les étudiants de la Faculté de journalisme de l'Université d'État de Bakou et d'autres universités participent au programme de stages de l'AZERTAC. Ils effectuent un stage de 3 mois dans les rédactions d'informations de l'Agence en azerbaïdjanais, en russe et dans d'autres langues. Une trentaine d'étudiants ont déjà participé au programme de stages et des certificats ont été remis à ceux qui se sont distingués.