Des contrats d’une valeur de près de 8 milliards de dollars signés dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou et du premier dialogue économique azerbaïdjano-américain, le ministère de l’Économie de l’Azerbaïdjan et la société pétrolière nationale SOCAR ont signé, avec des partenaires internationaux, des accords et des protocoles d’accord d’une valeur totale de 7,5 milliards de dollars.

Les documents concernent les domaines de l’énergie, des investissements, des technologies numériques et des infrastructures. Parmi les principaux accords figurent des projets avec les entreprises Chevron, Comstock Resources, J.P. Morgan, Apollo Global Management, Shell, Oracle et TotalEnergies.

Par ailleurs, un accord-cadre entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis portant sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et en terres rares a été signé. Les sociétés SOCAR, TotalEnergies, XRG et BOTAŞ ont également convenu de la fourniture à long terme de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel issu du champ gazier « Abcheron » à destination de la Türkiye sur une période de 15 ans.

Selon les parties concernées, ces accords reflètent la forte confiance des investisseurs internationaux dans la stabilité de l’économie azerbaïdjanaise ainsi que dans son potentiel du capital sur le long terme.