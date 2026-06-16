Des documents bilatéraux signés à Tachkent en présence des Premiers ministres azerbaïdjanais et ouzbek

Bakou, 16 juin, AZERTAC

Des documents ont été signés entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan le 16 juin 2026

La signature des documents s’est tenue en présence du Premier ministre de la République d’Ouzbékistan, Abdulla Aripov et du Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, en visite de travail dans ce pays à l’invitation de la partie ouzbèke pour participer au 5e Forum international d’investissement de Tachkent, selon le Cabinet des Ministres.

Les documents prévoient l’exploitation conjointe d’un gisement aurifère en Ouzbékistan avec la participation de la Société par actions fermée « AzerGold », ainsi qu’une coopération dans le secteur bancaire entre la Société par actions ouverte « Banque internationale d’Azerbaïdjan » et l’institution compétente ouzbèke, de même que l’exploitation conjointe de ressources minérales stratégiques en Ouzbékistan avec la participation de la société NEQSOL Holding.