Des documents relatifs à des projets d’une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été signés dans le cadre du 1er Forum international d’investissement d’Azerbaïdjan
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
Sous les auspices du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan portant sur le thème « Renforcer les relations Est-Ouest et Nord-Sud dans une économie mondiale fragmentée » s’est tenu à Bakou.
Organisé par l’AZPROMO, en partenariat stratégique avec la Maison de l'Europe – Ambrosetti (TEHA), et avec le soutien médiatique d'Euronews et de Sea Breeze, le forum a réuni des représentants d'État, des chefs d'entreprise et des investisseurs internationaux.
Des documents relatifs à des projets d'investissement d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars ont été signés lors du forum. Parmi ceux-ci, la valeur des projets prévus dans le secteur non pétrolier de l’Azerbaïdjan, susceptibles d'attirer des investissements étrangers, dépasse 7 milliards de dollars.
Ce forum offre une plateforme unique pour explorer les opportunités d'investissement dans les pays situés au carrefour stratégique entre l'Orient et l'Occident, et pour façonner l'avenir du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement durables. Les participants y acquirent de précieuses connaissances sur les nouveaux paradigmes de la compétitivité mondiale, et ont l'occasion d'établir des contacts de haut niveau, de conclure des accords stratégiques et de nouer de nouveaux partenariats.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve
- 22.09.2025 [20:41]
Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou
- 22.09.2025 [19:36]
L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est en danger
- 22.09.2025 [18:27]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley décroche le bronze
- 22.09.2025 [16:14]
Le régime de confinement spécial prolongé en Azerbaïdjan
- 22.09.2025 [12:24]
Le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan débute à Bakou
- 22.09.2025 [10:25]
REPORTAGE PHOTO depuis le GP d’Azerbaïdjan de Formule 1
- 21.09.2025 [20:57]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley sacré champion du monde
- 21.09.2025 [20:50]
Keir Starmer: Le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:32]
Le Canada reconnaît l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:26]
Le président rwandais termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [20:20]
F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [17:03]
Formule 1: le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025 a démarré
- 21.09.2025 [15:10]
Cérémonie d’ouverture du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou
- 21.09.2025 [15:00]
Le vainqueur de la course du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 dévoilé
- 21.09.2025 [14:54]
Formule 1 : Course terminée pour les qualifications du GP d'Azerbaïdjan
- 20.09.2025 [18:15]
Début des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1
- 20.09.2025 [16:12]
Le contrat pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 a été prolongé
- 20.09.2025 [16:10]
GP d’Azerbaïdjan : La course Sprint de Formule 2 est lancée
- 20.09.2025 [14:25]
Formule 1 GP d’Azerbaïdjan : le troisième essai libre débute à Bakou
- 20.09.2025 [12:38]
Bakou : le président rwandais Paul Kagame visite l’Allée des Martyrs
- 20.09.2025 [12:32]
Le président rwandais visite l’Allée d’Honneur à Bakou
- 20.09.2025 [11:49]