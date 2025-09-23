Des documents relatifs à des projets d’une valeur de plusieurs milliards de dollars ont été signés dans le cadre du 1er Forum international d’investissement d’Azerbaïdjan

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

Sous les auspices du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan portant sur le thème « Renforcer les relations Est-Ouest et Nord-Sud dans une économie mondiale fragmentée » s’est tenu à Bakou.

Organisé par l’AZPROMO, en partenariat stratégique avec la Maison de l'Europe – Ambrosetti (TEHA), et avec le soutien médiatique d'Euronews et de Sea Breeze, le forum a réuni des représentants d'État, des chefs d'entreprise et des investisseurs internationaux.

Des documents relatifs à des projets d'investissement d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars ont été signés lors du forum. Parmi ceux-ci, la valeur des projets prévus dans le secteur non pétrolier de l’Azerbaïdjan, susceptibles d'attirer des investissements étrangers, dépasse 7 milliards de dollars.

Ce forum offre une plateforme unique pour explorer les opportunités d'investissement dans les pays situés au carrefour stratégique entre l'Orient et l'Occident, et pour façonner l'avenir du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement durables. Les participants y acquirent de précieuses connaissances sur les nouveaux paradigmes de la compétitivité mondiale, et ont l'occasion d'établir des contacts de haut niveau, de conclure des accords stratégiques et de nouer de nouveaux partenariats.