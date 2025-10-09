Des documents relatifs au recours par l’Arménie à des mercenaires dans les opérations militaires contre l’Azerbaïdjan ont été présentés au tribunal

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Jeudi 9 octobre, des documents relatifs à la participation des mercenaires aux opérations militaires ont été présentés lors du procès des citoyens de la République d’Arménie au Tribunal militaire de Bakou.

Selon un document daté du 24 octobre 2020, l’Arménie aurait tenté de recruter des ressortissants étrangers pour compenser ses pertes pendant la guerre de 44 jours, en les intégrant aux forces armées stationnées dans les territoires azerbaïdjanais alors occupés. Des appels auraient été lancés par le gouvernement arménien et la diaspora arménienne à l’étranger pour rejoindre les combats, accompagnés de campagnes de recrutement et de points de rassemblement. Des combattants étrangers venus notamment de France, des États-Unis, de Syrie et de Russie auraient participé aux affrontements. Les organisations « VoMA » (centre d’entraînement militaire basé à Erevan), l’ASALA et d’autres organisations terroristes ont également été impliquées aux opérations militaires.

Un document mentionne le Français Artur Hovannisian, originaire de Marseille, ayant pris part aux combats dans les régions de Hadrout et de Djabraïl au sein des forces armées arméniennes.

Un autre document indique l’ouverture d’une enquête contre Gilbert Minassian, membre de l’ASALA, et son groupe de 15 hommes expérimentés pour des crimes commis sur le territoire azerbaïdjanais.

Enfin, il ressort que des mercenaires et terroristes étrangers venus de Syrie, de Russie, d’Espagne, du Canada, de France, de Grèce, du Liban, ainsi que d’autres pays du Moyen-Orient et d’Amérique latine, ont également combattu contre les forces armées azerbaïdjanaises.

Le procès des citoyens arméniens accusés de crimes de guerre, de terrorisme, de financement du terrorisme et d’autres crimes graves se poursuit au Tribunal militaire de Bakou.

