Des expositions sont ouvertes au Musée chronique de Pierre dans le cadre du festival « Art Weekend »

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

Dans le cadre du festival « Art Weekend » qui enrichit la vie culturelle de Bakou, les expositions intitulées « Baku Steel Art 2025 » et « The Last Wave » ont été ouvertes au Musée chronique de Pierre.

Leyla Aliyeva, initiatrice du projet « Art Weekend», vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de Art Weekend, ainsi qu’Arzou Aliyeva et Alena Aliyeva ont participé à cet événement. Les invités ont pris connaissance des expositions.

L’exposition « Baku Steel Art 2025 » se veut un point de rencontre entre l’art et l’acier – un pont de créativité conçu pour inspirer les générations futures.

L’exposition « The Last Wave » présente une installation cinétique d’Elvin Nebizadé, connu pour ses sculptures et installations. L'œuvre invite les spectateurs à découvrir deux mondes parallèles qui se déploient entre le son et le mouvement.