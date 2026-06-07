Des gymnastes acrobatiques azerbaïdjanaises remportent l’or à la Coupe du monde à Bakou

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Des gymnastes acrobatiques azerbaïdjanaises remportent l’or à la Coupe du monde de Bakou

Le groupe féminin composé d’Anahita Bashiri, Nezrin Zeyniyeva et Zehra Rachidova, ayant décroché la médaille d’or lors de la Coupe du monde de gymnastique acrobatique organisée à Bakou, est monté sur la plus haute marche du podium.

Les gymnastes azerbaïdjanaises ont également remporté l’AGF Trophy.

Il convient de noter que la compétition s’achèvera aujourd’hui.