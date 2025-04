Des images horrifiantes du génocide de Khodjaly, commis par l’Arménie, présentées au tribunal

Madat Babayan reconnaît avoir participé aux meurtres de civils non armés à Khodjaly : « Nous avons commis une erreur »

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le procès des citoyens de la République d'Arménie, à savoir Araïk Haroutiounian, Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, David Ichkhanian, Davit Babayan, Levon Mnatsakanian et d'autres, accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d'agression, de génocide, de violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que d'actes de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et de nombreux autres crimes, s’est poursuivi le 18 avril.

Lors de l’audience tenue au Tribunal militaire de Bakou dans le Complexe judiciaire de Bakou, présidée par le juge Zeynal Aghaïev et composée de Djamal Ramazanov et Anar Rzaïev (juge suppléante Gunel Samadova), des interprètes et des avocats de la défense ont été mis à la disposition des accusés.

Les personnes accusées et leurs avocats, une partie des victimes, leurs héritiers et représentants légaux, ainsi que des procureurs ont pris part à l’audience.

Le juge Zeynal Aghaïev a expliqué aux victimes présentes pour la première fois leurs droits et devoirs conformément à la législation.

Par la suite, les victimes ont été entendues. Elles ont présenté leurs témoignages et répondu aux questions posées par les procureurs, les représentants des parties civiles ainsi que les avocats de la défense.

L’une des victimes, Yachar Almammadov, a dit être né à Khodjaly en 1956, où il vivait avec sa famille au moment des faits. Il a affirmé connaître personnellement les accusés Bako Sahakian, Arkadi Ghoukassian et Madat Babayan.

Yachar Almammadov a déclaré que le 25 février 1992, il se trouvait à un poste dans la zone ferroviaire de la ville, lorsque des véhicules blindés en provenance de Khankendi ont commencé à se positionner autour de Khodjaly vers 20 heures. Aux alentours de 23 heures, la ville a été attaquée.

Il a précisé que, durant la nuit, après l’entrée des forces armées arméniennes dans la ville avec la participation du 366ᵉ régiment de fusiliers motorisés, lui et d'autres habitants se sont réfugiés dans la forêt. Cependant, de nombreuses personnes ont été tuées en raison des tirs intenses des militaires arméniens.

En répondant aux questions de Tougaï Rahimli, substitut du Procureur général pour les missions spéciales, Yachar Almammadov a déclaré que le 27 février, ils avaient été faits prisonniers et conduits dans une étable près du village de Pirdjamal. Peu après, une cinquantaine d'autres habitants de Khodjaly y ont également été amenés.

Selon lui, les prisonniers ont été soumis à des tortures d'une cruauté inouïe. Lui-même a été roué de coups après avoir été contraint de s’allonger dans la neige. Après deux jours de détention à Pirdjamal, ils ont été transférés dans la ville de Khankendi. Là encore, ils ont été battus et torturés, puis amenés à Askéran le 1ᵉʳ mars. Un Arménien nommé Karo, responsable de la sécurité incendie au sein du commissariat de police, l’a frappé à coups de matraque jusqu’à ce qu’il perde connaissance.

Yachar Almammadov a finalement été remis aux autorités azerbaïdjanaises le 2 mars 1992.

En répondant aux questions de la procureure Teraé Mammadova, la victime a déclaré que son bras, un doigt, plusieurs côtes ainsi qu’une jambe avaient été cassés durant sa captivité, et qu’il avait subi d'autres blessures. Yachar Almammadov a également affirmé que l'accusé Madat Babayan lui avait infligé des blessures à l’aide d’une baïonnette et d’un couteau. Il a déclaré :

« Les soldats arméniens, et en particulier Madat Babayan, m'ont torturé. Alors que j’étais prisonnier, Madat s’est approché de moi, m’a donné un coup de pied en disant « tu es un Turc », puis il m’a insulté. Il a sorti sa baïonnette et m’a poignardé. »

En répondant aux questions du procureur Vussal Abdoullaïev, la victime a déclaré qu'une femme nommée Khadidja s’était fait amputer les deux jambes en dessous des genoux. Il a ajouté : « Des Turcs Ahıska vivaient également à Khodjaly. Madat Babayan et les soldats de son groupe armé ont abattu deux frères, qui étaient des Turcs Ahıska, sous les yeux des autres. Ils ont décapité plusieurs Azerbaïdjanais sur des tombes, et pendu d’autres à l’intérieur de l’église. »

En réponse aux questions du substitut principal du Procureur général, Vussal Aliyev, Yachar Almammadov a déclaré que son frère Faïg Almammadov avait été tué par les Arméniens, tandis que son autre frère, Namig Almammadov, avait été fait prisonnier et restait porté disparu.

L’expertise médico-légale concernant la victime a également été présentée au tribunal.

Ensuite, la victime Sovet Allahverdiyev a rendu son témoignage. Il a déclaré être né à Khodjaly en 1954, ajoutant qu’il y vivait au moment des événements. Il a précisé que son père, deux de ses frères ainsi qu’un neveu ont été portés disparus pendant le génocide de Khodjaly, tandis que deux autres frères et sa mère ont été faits prisonniers.

En réponse aux questions de Nessir Baïramov, chef du Département des poursuites publiques auprès du Parquet général, la victime a déclaré :

« Dans la nuit du 25 au 26 février, ils ont bloqué toutes les routes afin que nous ne puissions pas fuir. Ils ont commis un génocide contre nous tous simplement parce que nous étions des Azerbaïdjanais. Cinquante pour cent des personnes tuées l’ont été dans le soi-disant « corridor ». Ils ont prétendu offrir aux civils une possibilité de fuir. À Aghdam, des cadavres ont été ramenés de la forêt. La majorité d’entre eux étaient méconnaissables. Leurs têtes avaient été scalpées, les cerveaux et les crânes mutilés. Nous ne pouvions identifier les personnes qu’à travers leurs vêtements. »

Il a également déclaré que lorsque les corps de 18 personnes tuées lors du génocide de Khodjaly ont été retrouvés en 2023 dans la ville de Khodjaly, leurs bras et jambes étaient attachés avec du fil de fer.

Le tribunal a ensuite examiné les procès-verbaux d’enquête relatifs aux événements survenus dans la nuit du 25 au 26 février 1992.

Par la suite, il a été annoncé qu’une vidéo relative au génocide de Khodjaly allait être diffusée. Compte tenu de la nature particulièrement choquante des images, les personnes sensibles ou ayant des problèmes cardiaques ont été invitées à quitter la salle d’audience.

La vidéo contenait des images des corps d’hommes et de femmes de tous âges, y compris des enfants et des personnes âgées. Certains corps avaient la peau arrachée, les yeux crevés, d'autres présentaient des membres coupés.

Certains des accusés ont feint d’être eux aussi profondément affectés par la vidéo, laissant entendre que les images avaient eu un effet bouleversant sur eux. Par la suite, les protocoles relatifs au génocide de Khodjaly ont été rendus publics lors de l’audience.

Au cours de l'examen d'autres documents lors du procès, des photographies prises par la photojournaliste Victoria Ivleva et un article du journal « Izvestia » sur l'évaluation par Erevan des événements comme une victoire militaire ont été montrés.

Il a également été diffusé une interview de Serge Sarkissian, ancien ministre de la Défense et ancien président de l'Arménie, accordée au journaliste britannique Thomas De Vaal, dans laquelle il a admis que la tragédie faisait partie d'un nettoyage ethnique. Serge Sarkissian a déclaré lors de l'interview qu'il ne regrettait pas ce qui s'était passé à Khodjaly.

Se référant aux propos de Serge Sarkissian, le procureur Tougaï Rahimli a déclaré que ses paroles confirment que le génocide de Khodjaly a été perpétré par l’Arménie de manière délibérée et systématique.

Par la suite, l’accusé Madat Babayan, dont l’implication dans le génocide de Khodjaly a été établie, a été interrogé.

Il a confirmé avoir été présent à Khodjaly les 25 et 26 février 1992. Il a déclaré : « Nous y avons été envoyés par notre commandant. Il s’appelait Henrik Tamrazian. L’objectif était d’expulser les Azerbaïdjanais de Khodjaly. » Madat Babayan a précisé que son unité avait compté 20 personnes et qu’il y avait eu également d’autres groupes armés. Il a dit se souvenir que les commandants s’appelaient Rembert Karapetian et Valery Sarkissian.

« Je me souviens de Valeri Petrossian, David Grigorian, Albert Grigorian, Chirin Chirinian, Spartak Hakobian de notre unité », a-t-il déclaré.

L’accusé a affirmé qu’Arkady Chirinian, surnommé « Kholostoï », était celui qui donnait tous les ordres à Khodjaly. Il a ajouté : « C’est Vanik Petrossian qui nous transmettait les instructions. Vanik a donné l’ordre de tirer sur les civils sans défense et de les tuer. Vanik et Arkadi coupaient les doigts de certaines personnes, ainsi que les oreilles de cadavres. »

Répondant aux questions du procureur Fouad Mussaïev, Madat Babayan a confirmé qu’ils étaient arrivés avec des armes à Khodjaly et que des véhicules blindés y avaient été utilisés. L'accusé a admis avoir participé au meurtre de civils sans défense. Il a déclaré : « Nous avons commis une erreur. »

Il a ajouté avoir vu environ 150 corps à Khodjaly, parmi lesquels des enfants, des personnes âgées et des femmes. Les cadavres ont été chargés dans des véhicules et emmenés par des soldats arméniens.

À ce moment-là, la victime Yachar Almammadov a pris la parole et s’est adressée à Madat Babayan au sujet de son frère disparu :

« Ton groupe a emmené mon frère Namig. Où l’avez-vous emmené ? Dis-moi où est mon frère, pour qu’on puisse au moins retrouver ses os. Sa femme était enceinte à l’époque, et elle a ensuite donné naissance à un fils. Aujourd’hui, le fils de mon frère a 33 ans et ses cheveux sont déjà devenus gris de douleur. Où est mon frère ? Dis-moi où il est ! »

Madat Babayan a affirmé en réponse qu’il ne connaissait pas Namig Almammadov.

Ensuite, le représentant des victimes, Chaïg Husseynov, s’est adressé au tribunal pour exprimer son objection au fait que l’accusé David Ichkhanian aide Madat Babayan à répondre aux questions.

Le juge Zeynal Aghaïev a ordonné le changement de place de David Ichkhanian.

Par la suite, la déclaration de Madat Babayan faite lors de l’enquête préliminaire sur le génocide de Khodjaly a été rendue publique, et des images vidéo tournées sur les lieux pendant cette même enquête ont été projetées.

La prochaine audience a été fixée au 21 avril.

Il convient de noter que 15 personnes d'origine arménienne sont accusées dans le cadre d'une affaire pénale portant sur de nombreux crimes commis au cours de la guerre d'agression menée par l'État arménien et de l’organisation criminelle susmentionnée. Cette guerre a été menée sous la direction et avec la participation directe des organismes étatiques arméniens, de leurs responsables, de leurs forces militaires et d’unités armées illégales. Elle s'est déroulée sous la gestion centralisée et le contrôle strict de l'Arménie, avec des ordres, directives et instructions donnés à la fois verbalement et par écrit, ainsi qu'un soutien matériel, technique et en personnel fourni par l'État arménien. L'affaire concerne également la création d’entités illégales sur le territoire de l'Azerbaïdjan dans le but d'agresser militairement le pays, en violation des normes du droit interne et international. Parmi les figures impliquées directement ou indirectement dans ces actes figurent Robert Kotcharian, Serge Sarkissian, Vazgen Manoukian, Vazgen Sarkissian, Samvel Babayan, Vitali Balassanian, Zori Balayan, Seyran Ohanyan, Archavir Karamian, Monte Melkonian et d'autres encore.

Il est à noter que 15 personnes, dont Araïk Haroutiounian, Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, Davit Ichkhanian, David Manoukian, Davit Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vassili Beglaryan, Erik Ghazaryan, Davit Allahverdian, Gourgen Stepanian, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirossian et Melikset Pachayan, sont inculpées en vertu des articles 100 (planification, préparation, déclenchement et conduite d'une guerre d'agression), 102 (attaque contre des personnes ou des organisations bénéficiant d'une protection internationale), 103 (génocide), 105 (extermination de la population), 106 (réduction en esclavage), 107 (déportation ou déplacement forcé de la population), 109 (persécution), 110 (disparition forcée de personnes), 112 (privation de liberté contraire au droit international), 113 (torture), 114 (mercenariat), 115 (violation des lois et coutumes de la guerre), 116 (violation du droit international humanitaire en temps de conflit armé), 118 (pillage militaire), 120 (meurtre intentionnel), 192 (entrepreneuriat illégal), 214 (terrorisme), 214-1 (financement du terrorisme), 218 (création d'une association (organisation) criminelle), 228 (acquisition, transfert, vente, stockage, transport et possession illégaux d'armes, de leurs composants, de munitions, d'explosifs et de dispositifs), 270-1 (actes menaçant la sécurité de l'aviation), 277 (assassinat d'un fonctionnaire d'État ou d'une personnalité publique), 278 (prise et maintien du pouvoir par la force, changement forcé de la structure constitutionnelle de l'État), 279 (création d’unités et groupes armés non prévus par la loi) ainsi que d'autres articles du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan.