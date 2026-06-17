Des membres de la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés se déplacent dans les districts d’Aghdéré et de Khodjaly

Inspection d’un verger intensif de la SARL « Frutti Agro » dans le district d’Aghdéré

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Des membres de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan et de la Cellule de coordination chargée de la gestion centralisée des affaires dans les territoires libérés de l’occupation ont entamé une visite dans les districts d’Aghdéré et de Khodjaly.

Les participants ont d’abord inspecté un verger intensif créé par la SARL « Frutti Agro » dans le village de Tchaïly du district d’Aghdéré. Les visiteurs ont reçu des informations sur les travaux en cours et les projets prévus dans le jardin.

Il est également prévu la tenue d’une prochaine réunion de la Cellule de coordination ainsi que des visites dans plusieurs entreprises locales.

La Cellule de coordination devrait également tenir aujourd’hui une réunion ordinaire et visiter plusieurs entreprises locales.