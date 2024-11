Des ministres et responsables de renommée participent aux séances de débat au pavillon de l’ICESCO à la COP29

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Le pavillon de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) dans la Zone bleue de la COP29 à Bakou a vu, lundi 18 novembre, la tenue de séances de discussion de haut niveau, avec la participation de ministres et responsables internationaux, dans le cadre des activités de la huitième journée du pavillon sous le thème « Énergie, paix, secours et redressement », qui a connu l’annonce de la stratégie de l’ICESCO pour intégrer le patrimoine agricole avec les pratiques modernes et assurer le développement durable, ainsi que le lancement du cadre de l’Organisation pour une éducation plus verte dans le monde islamique, selon le site officiel de l’ICESCO.

La séance de discussion intitulée « Développement du patrimoine pour un avenir durable : intégrer l’agriculture, la culture et la capacité d’adaptation au changement climatique », a vu la participation de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, qui a annoncé la stratégie de l’Organisation visant à intégrer le patrimoine agricole aux pratiques modernes, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le ministère azerbaïdjanais de l’Agriculture, et souligné qu’il s’agit d’une approche tournée vers l’avenir visant à préserver les riches connaissances agricoles et en tirer profit pour parvenir au développement durable.

Pour sa part, M. Medjnoun Mamadov, ministre de l’Agriculture de l’Azerbaïdjan, a passé en revue l’expérience de son pays en tant que modèle dans l’intégration des pratiques traditionnelles avec les dernières solutions scientifiques pour construire un avenir durable. Dr Manuel Parang, Sous-directeur général de la FAO, a fait une présentation sur le programme de celle-ci pour les systèmes du patrimoine agricole.

Les activités du pavillon comprenaient également la tenue d’une séance de dialogue sur « Les jeunes champions du climat : les jeunes ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix », avec la participation de Dr AlMalik, de Dr Bahar Mouradova, Présidente du Comité d’État pour les affaires de la famille, des femmes et de l’enfant en Azerbaïdjan, et de M. Adil Caliskan, Vice-ministre de la Famille et des Services sociaux de Türkiye, en plus d’un groupe de jeunes ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix et de jeunes leaders dans le domaine du climat.

La séance de discussion de haut niveau sur « L’éducation verte : de la politique à la mise en œuvre », modérée par Dr Haddy Jatou Sey, Cheffe du Secteur de l’éducation, a été marquée par l’annonce du lancement du « Cadre de l’ICESCO pour l’éducation verte dans le monde islamique », en coopération avec l’Université de Cambridge. Le Cadre veille à inclure l’éducation aux faits scientifiques sur le changement climatique et aux aspects sociaux, économiques et comportementaux de la justice climatique.