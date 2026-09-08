Des personnalités religieuses d’origine azerbaïdjanaise venues de Türkiye, de Géorgie et d’Irak visitent Choucha

Choucha, 8 septembre, AZERTAC

Dans le cadre du projet « Le chemin de la Victoire : sur les traces de la victoire », organisé par la Fondation pour la promotion des valeurs morales, une délégation de 50 personnalités religieuses d’origine azerbaïdjanaise venues de Türkiye, de Géorgie et d’Irak a entamé une visite au Garabagh.

La délégation s’est rendue à Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture.

Les visiteurs découvriront le riche patrimoine historique, culturel, religieux et spirituel de Choucha, ainsi que sa nature exceptionnelle et les vastes travaux de restauration et construction menés par l’État azerbaïdjanais depuis la libération de la ville. Le programme prévoit notamment des visites des mosquées Youkhary Gövher Agha, Achaghy Gövher Agha, Saatly et Mamayi, du complexe muséal et mausolée de Molla Penah Vaguif, ainsi qu’une découverte des paysages de Choucha depuis la plaine de Djydyr.