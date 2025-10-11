l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

POLITIQUE

Des preuves concernant les tortures infligées par l’armée arménienne à des prisonniers de guerre azerbaïdjanais sont présentées et exposées devant le tribunal VIDEO

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Le procès des citoyens de la République d’Arménie, à savoir Araïk Haroutiounian, Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, Davit Ichkhanian, David Babayan, Levon Mnatsakanian et d'autres, accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d'agression, de génocide, de violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que d'actes de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et de nombreux autres crimes, s’est poursuivi vendredi 10 octobre.

Lors de l’audience tenue au Tribunal militaire de Bakou dans le Complexe judiciaire de Bakou, présidée par le juge Zeynal Aghaïev et composée de Djamal Ramazanov et Anar Rzaïev (juge suppléante Gunel Samadova), des interprètes et des avocats de la défense ont été mis à la disposition des accusés.

Les personnes accusées et leurs avocats, une partie des victimes, leurs héritiers et représentants légaux, ainsi que des procureurs ont pris part à l’audience.

Le juge Z. Aghaïev a annoncé que de nouveaux documents avaient été soumis au tribunal. Il a indiqué que 340 victimes avaient adressé une requête au tribunal, déclarant qu’elles ne pouvaient pas participer à l’audience et demandant que leurs dépositions recueillies lors de l’enquête préliminaire soient examinées au cours du procès.

Aucune objection n’a été formulée concernant l’impossibilité pour les victimes de participer à l’audience ni concernant l’examen de leurs dépositions faites lors de l’enquête préliminaire.

Lors du procès, ont été présentés les faits généraux relatifs aux crimes commis contre l’Azerbaïdjan, ainsi que les données statistiques reçues des organismes publics concernant les personnes tuées ou portées disparues à la suite des attaques des forces armées arméniennes sur le territoire azerbaïdjanais, ainsi que les dommages causés aux bâtiments administratifs, aux habitations, à l’environnement, aux monuments religieux et culturels, etc.

Les documents rendus publics incluent les informations transmises par divers ministères, comités, agences, autorités exécutives de districts et de villes, ainsi que d’autres organismes de l’Azerbaïdjan.

Les documents annexés au dossier indiquent que, le 4 octobre 2020, une décision a été prise en Arménie visant à tirer sur Gandja afin de semer la panique parmi la population civile azerbaïdjanaise. Afin d’éviter toute condamnation internationale, le « dirigeant » du prétendu régime Araïk Haroutiounian a publié, sur recommandation du ministre de la Défense de l’époque, David Tonoyan, une déclaration affirmant que les frappes sur Gandja n’avaient pas été effectuées depuis le territoire arménien, mais depuis la région du Karabagh, et conformément à son ordre. Cette déclaration a également été publiée sur YouTube.

Le 16 février 2021, lors d’une rencontre avec des représentants du contingent de maintien de la paix russe, Araïk Haroutiounian a annoncé que les corps de 13 à 18 Azerbaïdjanais seraient restitués le 17 février, en ajoutant, sur un ton moqueur, que « la remise de ces corps constituait un cadeau à l’Azerbaïdjan après le génocide de Khodjaly ».

Par ailleurs, Araïk Haroutiounian s’est exprimé sur l’exécution, par des militaires arméniens, des membres des forces spéciales azerbaïdjanaises, alignés contre un mur et fusillés, au cours des mois de février-mars 1992.

Selon ce document, Araïk Haroutiounian était également informé que, le 5 août 2022, des militaires azerbaïdjanais en service actif avaient trouvé la mort dans le village de Sarybaba de la région de Latchine, après qu’une roche eut été délibérément roulée sur eux par des soldats arméniens.

Selon un autre document, des informations concernant sept personnes inculpées — Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, Araïk Haroutiounian, Levon Mnatsakanian, David Babayan, Davit Ichkhanian et David Manoukian — ont été consignées, incluant leurs données personnelles, leur formation, les « postes » qu’ils avaient occupés au sein du soi-disant régime, leur rôle dans les activités illégales de ce régime depuis le début des années 1990, ainsi que leur participation aux hostilités d’avril 2016 et à la guerre de 44 jours en 2020, entre autres éléments.

L’analyse de ces informations a permis de déterminer que les sept personnes inculpées mentionnées ont, à divers moments et par divers moyens, participé au maintien par force des territoires souverains de la République d’Azerbaïdjan occupés par la République d’Arménie. Elles se sont prononcées à cet égard et ont constamment attisé des sentiments de haine en dressant le peuple arménien contre le peuple azerbaïdjanais.

Selon un autre document, il a été établi que le financement du prétendu régime dans les territoires azerbaïdjanais autrefois occupés par les forces armées arméniennes a été assuré par l’Arménie.

D’après les documents rendus publics, sur la base des contrats datés du 5 juillet 2019 et du 26 juin 2020, la République d’Arménie a acquis auprès de la Fédération de Russie deux missiles antichars. Bien que ces missiles aient été achetés conformément aux contrats conclus avec l’Arménie, leur découverte sur le territoire souverain de l’Azerbaïdjan alors occupé confirme une fois de plus que ces armes ont été directement fournies par ce pays, c’est-à-dire par l’Arménie.

Il a également été indiqué qu’après la libération des territoires azerbaïdjanais de l’occupation, de nombreuses armes, munitions et autres équipements ont été découverts sur place. En plus des armes de gros calibre, parmi ces armes figuraient des tanks, des canons et d’autres équipements destinés à des fins militaires.

Selon un autre document, il ressort des vidéos publiées sur YouTube et annexées au dossier pénal que les scènes de combat ont été enregistrées de manière réelle. On y voit, à différents moments, des individus en tenue militaire utilisant divers blindés et ouvrant le feu dans plusieurs directions avec différentes armes.

Dans les images suivantes, on peut voir plusieurs Azerbaïdjanais en tenue militaire tués lors de la Première guerre du Karabagh, leurs corps inanimés restant étendus sur le sol.

Dans les images suivantes, on peut voir un soldat azerbaïdjanais fait prisonnier par les forces armées arméniennes. La personne capturée subit des violences, est maltraitée et soumise à divers actes de brutalité. On observe également, sur le côté droit du visage du prisonnier, un écoulement de sang.

Les séquences suivantes montrent des militaires des forces armées arméniennes se livrant à des actes de pillage sur le territoire azerbaïdjanais dévasté.

Dans les images qui suivent, apparaissent des soldats azerbaïdjanais faits prisonniers. Des blessures sont clairement visibles sur leurs visages.

Le procès se poursuivra le 13 octobre.

Il convient de noter que 15 personnes d'origine arménienne sont accusées dans le cadre d'une affaire pénale portant sur de nombreux crimes commis au cours de la guerre d'agression menée par l'État arménien et de l’organisation criminelle susmentionnée. Cette guerre a été menée sous la direction et avec la participation directe des organismes étatiques arméniens, de leurs responsables, de leurs forces militaires et d’unités armées illégales. Elle s'est déroulée sous la gestion centralisée et le contrôle strict de l'Arménie, avec des ordres, directives et instructions donnés à la fois verbalement et par écrit, ainsi qu'un soutien matériel, technique et en personnel fourni par l'État arménien. L'affaire concerne également la création d’entités illégales sur le territoire de l'Azerbaïdjan dans le but d'agresser militairement le pays, en violation des normes du droit interne et international. Parmi les figures impliquées directement ou indirectement dans ces actes figurent Robert Kotcharian, Serge Sarkissian, Vazgen Manoukian, Vazgen Sarkissian, Samvel Babayan, Vitali Balassanian, Zori Balayan, Seyran Ohanyan, Archavir Karamian, Monte Melkonian et d'autres encore.

Il est à noter que 15 personnes, dont Araïk Haroutiounian, Arkadi Ghoukassian, Bako Sahakian, Davit Ichkhanian, David Manoukian, David Babayan, Levon Mnatsakanian, Vassili Beglaryan, Erik Ghazaryan, Davit Allahverdian, Gourgen Stepanian, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirossian et Melikset Pachayan, sont inculpées en vertu des articles 100 (planification, préparation, déclenchement et conduite d'une guerre d'agression), 102 (attaque contre des personnes ou des organisations bénéficiant d'une protection internationale), 103 (génocide), 105 (extermination de la population), 106 (réduction en esclavage), 107 (déportation ou déplacement forcé de la population), 109 (persécution), 110 (disparition forcée de personnes), 112 (privation de liberté contraire au droit international), 113 (torture), 114 (mercenariat), 115 (violation des lois et coutumes de la guerre), 116 (violation du droit international humanitaire en temps de conflit armé), 118 (pillage militaire), 120 (meurtre intentionnel), 192 (entrepreneuriat illégal), 214 (terrorisme), 214-1 (financement du terrorisme), 218 (création d'une association (organisation) criminelle), 228 (acquisition, transfert, vente, stockage, transport et possession illégaux d'armes, de leurs composants, de munitions, d'explosifs et de dispositifs), 270-1 (actes menaçant la sécurité de l'aviation), 277 (assassinat d'un fonctionnaire d'État ou d'une personnalité publique), 278 (prise et maintien du pouvoir par la force, changement forcé de la structure constitutionnelle de l'État), 279 (création d’unités et groupes armés non prévus par la loi) ainsi que d'autres articles du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan.

 

Des preuves concernant les tortures infligées par l’armée arménienne à des prisonniers de guerre azerbaïdjanais sont présentées et exposées devant le tribunal VIDEO

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles
  • 11.10.2025 [22:05]

Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles

Entretien téléphonique des ministres des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Pakistan
  • 11.10.2025 [19:31]

Entretien téléphonique des ministres des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Pakistan

Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque discutent de la situation au Moyen-Orient
  • 11.10.2025 [18:19]

Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque discutent de la situation au Moyen-Orient

L’ambassadeur d’Ouzbékistan : La mosquée à construire à Fuzouli est un symbole de fraternité dans le monde islamique
  • 11.10.2025 [10:47]

L’ambassadeur d’Ouzbékistan : La mosquée à construire à Fuzouli est un symbole de fraternité dans le monde islamique

Bakou : réception officielle à l'occasion du Jour de l'Indépendance du Turkménistan
  • 10.10.2025 [20:44]

Bakou : réception officielle à l'occasion du Jour de l'Indépendance du Turkménistan

Vladimir Poutine : J'espère que nous avons tourné la page
  • 10.10.2025 [20:26]

Vladimir Poutine : J'espère que nous avons tourné la page

La presse française couvre la rencontre entre le président Ilham Aliyev et son homologue russe Vladimir Poutine
  • 10.10.2025 [20:14]

La presse française couvre la rencontre entre le président Ilham Aliyev et son homologue russe Vladimir Poutine

Les participants à la conférence internationale visitent Choucha
  • 10.10.2025 [19:26]

Les participants à la conférence internationale visitent Choucha

Découverte des restes appartenant à une dizaine de personnes dans le village de Ballygaïa
  • 10.10.2025 [15:39]

Découverte des restes appartenant à une dizaine de personnes dans le village de Ballygaïa

Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles

  • [22:05]

Entretien téléphonique des ministres des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Pakistan

  • [19:31]

Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et turque discutent de la situation au Moyen-Orient

  • [18:19]

Femmes Digitales et l’Association des organisations de cybersécurité d’Azerbaïdjan signent un mémorandum d’entente

  • [17:42]

Bakou accueille une conférence internationale consacrée à la participation des femmes dans le domaine de la cybersécurité

  • [15:54]
Des preuves concernant les tortures infligées par l’armée arménienne à des prisonniers de guerre azerbaïdjanais sont présentées et exposées devant le tribunal VIDEO

Des preuves concernant les tortures infligées par l’armée arménienne à des prisonniers de guerre azerbaïdjanais sont présentées et exposées devant le tribunal VIDEO

Bakou: Un volcan de boue est entré en éruption dans l’arrindissement de Garadagh

  • [11:05]

L’ambassadeur d’Ouzbékistan : La mosquée à construire à Fuzouli est un symbole de fraternité dans le monde islamique

  • [10:47]

Onze judokas azerbaïdjanais disputeront le Grand Prix du Mexique

  • 10.10.2025 [20:53]

Bakou : réception officielle à l'occasion du Jour de l'Indépendance du Turkménistan

  • 10.10.2025 [20:44]

Vladimir Poutine : J'espère que nous avons tourné la page

  • 10.10.2025 [20:26]

La presse française couvre la rencontre entre le président Ilham Aliyev et son homologue russe Vladimir Poutine

  • 10.10.2025 [20:14]

Le Maroc officiellement nommé vice-président du Réseau des petites et moyennes entreprises de l’OCI-SMENET

  • 10.10.2025 [19:57]

Les participants à la conférence internationale visitent Choucha

  • 10.10.2025 [19:26]

Le Vietnam sollicite un soutien continu de ses partenaires face aux inondations dévastatrices

  • 10.10.2025 [19:05]

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva : Servir le peuple azerbaïdjanais demeure notre objectif immuable

  • 10.10.2025 [18:20]

Une personnalité politique et publique vénézuélienne reçoit le prix Nobel de la paix

  • 10.10.2025 [18:08]

Les prix de l’or et de l’argent en hausse sur les bourses

  • 10.10.2025 [17:38]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une baisse

  • 10.10.2025 [17:16]

Al Ahly d’Egypte remporte le tournoi international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de handball

  • 10.10.2025 [17:14]

La RPDC tient un grand rassemblement pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation du PTC

  • 10.10.2025 [16:30]
Douchanbé : Le président Aliyev participe à une réception officielle donnée en l’honneur des chefs d’Etat de la CEI VIDEO

Douchanbé : Le président Aliyev participe à une réception officielle donnée en l’honneur des chefs d’Etat de la CEI VIDEO

France : Macron réunit les partis politiques à l’Élysée, sans LFI ni RN

  • 10.10.2025 [15:59]

Découverte des restes appartenant à une dizaine de personnes dans le village de Ballygaïa

  • 10.10.2025 [15:39]

Les villages de Tezebiné et Ballydja de la région de Khodjaly accueillent leurs résidents

  • 10.10.2025 [15:21]
Le Conseil des chefs d’Etat de la CEI se réunit en format élargi à Douchanbé Le président azerbaïdjanais prend part à la réunion MIS A JOUR VIDEO

Le Conseil des chefs d’Etat de la CEI se réunit en format élargi à Douchanbé
Le président azerbaïdjanais prend part à la réunion MIS A JOUR VIDEO

Ilham Aliyev : Les événements comme les Jeux la CEI renforcent l’amitié et la coopération au sein et hors de la Communauté

  • 10.10.2025 [14:10]
Le président Ilham Aliyev prend la parole lors de la réunion restreinte du Conseil des chefs d’Etat de la CEI à Douchanbé MIS A JOUR-2 VIDEO

Le président Ilham Aliyev prend la parole lors de la réunion restreinte du Conseil des chefs d’Etat de la CEI à Douchanbé MIS A JOUR-2 VIDEO

Le président Aliyev parle du développement de Latchine lors de la réunion du Conseil des chefs d’État de la CEI

  • 10.10.2025 [12:46]

Le président Ilham Aliyev : Les relations entre le Tadjikistan et l’Azerbaïdjan se développent sans cesse

  • 10.10.2025 [12:31]

Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales

  • 10.10.2025 [12:05]
Entretien du président azerbaïdjanais avec son homologue tadjik à Douchanbé MIS A JOUR VIDEO

Entretien du président azerbaïdjanais avec son homologue tadjik à Douchanbé MIS A JOUR VIDEO

Réunion du Conseil des Chefs d’État de CEI à Douchanbé : Le président Aliyev arrive au Palais de la Nation VIDEO

Réunion du Conseil des Chefs d’État de CEI à Douchanbé : Le président Aliyev arrive au Palais de la Nation VIDEO

Des documents relatifs au recours par l’Arménie à des mercenaires dans les opérations militaires contre l’Azerbaïdjan ont été présentés au tribunal VIDEO

Des documents relatifs au recours par l’Arménie à des mercenaires dans les opérations militaires contre l’Azerbaïdjan ont été présentés au tribunal VIDEO

Entretien en tête-à-tête entre les présidents Aliyev et Poutine à Douchanbé  MIS A JOUR-2 VIDEO

Entretien en tête-à-tête entre les présidents Aliyev et Poutine à Douchanbé  MIS A JOUR-2 VIDEO

Un écrivain hongrois reçoit le prix Nobel de littérature

  • 09.10.2025 [20:45]
Douchanbé : Le président Ilham Aliyev participe à un dîner informel des chefs d’Etat de la CEI VIDEO

Douchanbé : Le président Ilham Aliyev participe à un dîner informel des chefs d’Etat de la CEI VIDEO

OMS : Plus de 7 milliards de dollars nécessaires pour reconstruire le système de santé à Gaza

  • 09.10.2025 [19:50]

Le président russe espère que les relations avec l’Azerbaïdjan se poursuivront dans l’esprit d’alliance

  • 09.10.2025 [19:40]

Le président russe Vladimir Poutine a souligné le haut niveau des liens humanitaires entre la Russie et l’Azerbaïdjan

  • 09.10.2025 [18:59]

Vladimir Poutine : Notre devoir est d’évaluer de manière objective ce qui s’est passé

  • 09.10.2025 [18:39]

Le président Aliyev : Il existe une bonne dynamique dans le développement des échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et la Russie

  • 09.10.2025 [18:15]

Le président Ilham Aliyev remercie Vladimir Poutine de suivre personnellement l’affaire liée au crash de l’avion de la compagnie AZAL

  • 09.10.2025 [17:58]

Le président Poutine : La cause de la catastrophe de l’avion de la compagnie AZAL est liée à plusieurs circonstances

  • 09.10.2025 [17:26]

Le président russe : La Russie apporte toute son aide à l’enquête sur les causes du crash de l’avion de la compagnie AZAL

  • 09.10.2025 [17:06]

Le président russe : La Russie apporte toute son aide à l’enquête sur les causes du crash de l’avion de la compagnie AZAL

  • 09.10.2025 [17:05]

Des documents relatifs au recours par l’Arménie à des mercenaires dans les opérations militaires contre l’Azerbaïdjan ont été présentés au tribunal

  • 09.10.2025 [16:40]

Grand retour : 112 résidents reçoivent les clés de leurs nouvelles maisons à Aghdéré

  • 09.10.2025 [16:05]

Rabat abrite une conférence internationale sur la Traduction et l’Orientalisme

  • 09.10.2025 [15:12]

Signature de mémorandums d'accord dans le cadre du Forum Fintex 2025

  • 09.10.2025 [14:21]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 09.10.2025 [13:53]

Un important réseau de trafic d’espèces protégées démantelé au Maroc

  • 09.10.2025 [13:06]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses

  • 09.10.2025 [12:58]
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev est en visite au Tadjikistan VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev est en visite au Tadjikistan VIDEO

Le ministère turc des Affaires étrangères salue l’accord de cessez-le-feu à Gaza

  • 09.10.2025 [11:56]

Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan déploie d'importants efforts pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la question des personnes portées disparues

  • 09.10.2025 [11:36]

Après la libération des territoires azerbaïdjanais de l'occupation arménienne, 29 fosses communes ont été découvertes

  • 09.10.2025 [11:24]

La consommation d’alcool pourrait augmenter le risque de développer sept types de cancer

  • 09.10.2025 [11:20]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • 09.10.2025 [11:02]

Le « Forum Fintex 2025 » se déroule à Bakou

  • 09.10.2025 [10:33]

Bakou accueille une conférence internationale sur les personnes portées disparues

  • 09.10.2025 [10:10]

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la poste

  • 09.10.2025 [10:01]

Le président Aliyev remercie les pays frères pour leur soutien à la restauration du Karabagh et du Zenguézour oriental

  • 08.10.2025 [23:00]

Cérémonie de clôture des IIIes Jeux de la CEI à Gandja MIS A JOUR

  • 08.10.2025 [21:02]

Une délégation azerbaïdjanaise participera à la 71e session annuelle de l’AP-OTAN

  • 08.10.2025 [21:01]

L’Euronews consacre un reportage à la région azerbaïdjanaise d'Ismayilli

  • 08.10.2025 [20:49]

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Türkiye

  • 08.10.2025 [19:51]

Le président du parlement croate informé du paraphe du traité de paix avec l'Arménie

  • 08.10.2025 [19:28]

La Commission européenne vise à protéger toutes les frontières de l'Union avec un « mur anti-drones »

  • 08.10.2025 [18:39]

Présentation du projet « L’application de la langue des signes azerbaïdjanaise » à l'Université ADA

  • 08.10.2025 [18:09]

Le secrétaire d'État espagnol informé des mesures prises par l'Azerbaïdjan pour assurer une stabilité durable dans la région

  • 08.10.2025 [17:31]

L'Azerbaïdjan termine les IIIes Jeux de la CEI avec 184 médailles, renouvelant ainsi son record

  • 08.10.2025 [17:08]

Casablanca abrite le Séminaire de coopération africaine dans les domaines de l’hydrographie, de l’océanographie et de la cartographie marine

  • 08.10.2025 [17:04]

La présidente du Milli Medjlis : Au cours des 30 dernières années, les relations avec la Croatie ont atteint le niveau d’un partenariat stratégique

  • 08.10.2025 [16:43]

Sahibé Gafarova : La coopération avec la Croatie dans le domaine du déminage revêt une importance particulière

  • 08.10.2025 [16:34]

Deux gymnastes azerbaïdjanaises remportent des médailles aux IIIes Jeux de la CEI

  • 08.10.2025 [16:27]

Le président du Parlement croate : La coopération avec l’Azerbaïdjan dans les domaines du commerce et de l’énergie joue un rôle important

  • 08.10.2025 [16:09]

Gordan Jandrokovic : La Croatie apprécie et salue les importantes réalisations économiques de l'Azerbaïdjan

  • 08.10.2025 [16:04]

Grand retour : un autre groupe d’anciens déplacés internes revient à Khodjaly

  • 08.10.2025 [15:34]

Les gymnastes rythmiques azerbaïdjanaises remportent des médailles aux Jeux de la CEI

  • 08.10.2025 [15:11]

Le prix de l’or dépasse les 4 000 dollars sur les bourses

  • 08.10.2025 [15:01]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 08.10.2025 [14:46]
Le président de la République reçoit une délégation parlementaire croate VIDEO

Le président de la République reçoit une délégation parlementaire croate VIDEO

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses

  • 08.10.2025 [14:07]

La vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev participe à un dialogue climatique à Londres

  • 08.10.2025 [12:29]

Le président du parlement croate visite les allées d’Honneur et des Martyrs à Bakou

  • 08.10.2025 [11:42]

La 3e édition des Jeux de la CEI s’achève aujourd’hui

  • 08.10.2025 [11:01]

Clôture du XIe Salon international du livre de Bakou

  • 08.10.2025 [10:37]

Le président du parlement croate est en visite officielle en Azerbaïdjan

  • 08.10.2025 [10:11]

Le Directeur général de l’ICESCO félicite Dr Khaled El-Enany pour son élection au poste de Directeur général de l’UNESCO

  • 07.10.2025 [21:04]

L’équipe d’Azerbaïdjan de lutte gréco-romaine termine les IIIes Jeux de la CEI avec 6 médailles

  • 07.10.2025 [20:21]
Les héritiers légaux des victimes et les parties civiles témoignent au procès de Ruben Vardanyan VIDEO

Les héritiers légaux des victimes et les parties civiles témoignent au procès de Ruben Vardanyan VIDEO

Un lutteur azerbaïdjanais décroche la médaille d’or aux IIIes Jeux de la CEI

  • 07.10.2025 [19:33]

Le Premier ministre hongrois termine sa visite en Azerbaïdjan

  • 07.10.2025 [19:20]

Le président turc Recep Tayyip Erdogan termine sa visite en Azerbaïdjan

  • 07.10.2025 [19:12]
Guébélé : Un déjeuner officiel offert en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement participant au sommet de l’Organisation des Etats turciques VIDEO

Guébélé : Un déjeuner officiel offert en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement participant au sommet de l’Organisation des Etats turciques VIDEO

Jeux de la CEI/Lutte gréco-romaine: un athlète azerbaïdjanais remporte la médaille d’argent

  • 07.10.2025 [18:53]

Kassym-Jomart Tokaïev : L’Azerbaïdjan joue aujourd’hui un rôle important dans le renforcement de l’unité du monde turcique

  • 07.10.2025 [18:01]

Environ 11 % des travailleurs de l’UE travaillaient plus de 45 heures par semaine

  • 07.10.2025 [17:45]

Un fort séisme survenu dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

  • 07.10.2025 [17:24]