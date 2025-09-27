Des représentants d’État et de gouvernement visitent le Parc de la Victoire VİDEO

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Le Premier ministre Ali Assadov, la présidente du Milli Medjlis Sahibé Gafarova, le chef de l’Administration présidentielle Samir Nouriyev et d’autres représentants d’État et de gouvernement ont visité aujourd’hui le Parc de la Victoire à Bakou.

Les visiteurs ont déposé des fleurs devant la pierre commémorative située à l’entrée du parc.

Il convient de noter que le Parc de la Victoire a été inauguré le 8 novembre 2024 en présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.