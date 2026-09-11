Des représentants du corps diplomatique arrivent au Centre culturel de Khankendi

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

En marge de leur visite au Garabagh et au Zenguezour oriental, des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan ont pris connaissance du Centre culturel de Khankendi, entièrement reconstruit.

Eltchin Youssoubov, représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan pour Khankendi et les districts de Khodjaly et d'Aghdéré, a donné des informations détaillées sur le Centre culturel de Khankendi.

Il a été souligné que le bâtiment du centre culturel, situé à Khankendi, avait été construit dans les années 1960-1970. Une longue utilisation avait entraîné l'usure, des déformations et divers dommages au niveau de sa structure porteuse.

Grâce aux importants travaux de reconstruction, le centre culturel dispose désormais des conditions nécessaires à l'organisation de manifestations culturelles et publiques variées, de projections de films et de spectacles, d'activités artistiques, de formations, d'ateliers, à la gestion administrative et à la mise en œuvre de services touristiques.