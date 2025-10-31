Des représentants du corps diplomatique entament une visite dans les régions de Djabraïl et de Zenguilan

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan et des dirigeants des organisations internationales ont entamé une visite aujourd’hui dans les régions de Djabraïl et de Zenguilan.

Plus de 100 représentants de 51 pays et de 12 organisations internationales participent à cette visite.

La délégation est accompagnée par Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle.

Au cours de cette visite, les représentants du corps diplomatique prendront connaissance des travaux de restauration et de construction effectués dans les régions de Djabraïl et de Zenguilan, ainsi que des projets mis en œuvre avec succès dans le cadre du programme « Grand retour ».

Il convient de noter qu'il s'agit de la 20e visite de représentants du corps diplomatique dans les territoires libérés.