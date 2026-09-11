Des représentants du corps diplomatique prennent connaissance du nouveau complexe de gare ferroviaire et routière de Khankendi

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

En marge de leur visite au Garabagh et au Zenguezour oriental, des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan sont arrivés à la ville de Khankendi.

150 personnes représentant 58 pays et 9 organisations internationales participent à la visite.

Des représentants du corps diplomatique ont pris connaissance du nouveau complexe de gare ferroviaire et routière de Khankendi.

Il a été indiqué que la ligne ferroviaire Aghdam–Khankendi, qui constitue la prolongation de la ligne Berdé–Aghdam, s’étendra sur 28 kilomètres, soit 34,7 kilomètres en incluant les voies secondaires. Le projet prévoit la construction de trois gares, celles d’Askéran et de Khodjaly, ainsi que le Complexe de la gare routière et ferroviaire de Khankendi, des infrastructures techniques, des ponts, des passages routiers, des passages pour piétons et véhicules agricoles, ainsi que d’autres infrastructures nécessaires. La mise en œuvre du projet est prévue pour la période 2025–2026.

Il convient de noter que lors de leur visite dans le Garabagh et le Zenguézour oriental, les représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan sont accompagnés par Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle.