Des représentants du corps diplomatique visitent le Garabagh et le Zenguezour oriental

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

Des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan ont entamé aujourd’hui une visite dans le Garabagh et le Zenguezour oriental.

La délégation est accompagnée par Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle.

Une délégation de 150 personnes représentant 58 pays et 9 organisations internationales participe à la visite.

Au cours de cette visite, la délégation prendra connaissance des travaux de restauration et de construction menés dans les villes de Khankendi et de Choucha, ainsi que dans les districts d'Aghdéré et de Kelbedjer.