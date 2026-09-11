Des représentants du corps diplomatique visitent l’usine de confection textile à Khankendi

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

Des représentants du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan se sont rendu à l’usine de confection textile de Khankendi, une entreprise conjointe azerbaïdjano-ouzbèke.

Des diplomates ont reçu des informations détaillées sur l’usine.

Il a été souligné que la création de l'usine de confection de Khankendi a été réalisée conformément aux instructions des présidents azerbaïdjanais et ouzbek visant à approfondir la coopération en matière d’économie et d'investissement entre les deux pays.