Des victimes témoignent lors du procès de Ruben Vardanyan

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le procès de Ruben Vardanyan, citoyen arménien accusé en vertu de plusieurs articles du Code pénal de la République d'Azerbaïdjan, notamment de crimes contre la paix et l’humanité, de crimes de guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme et d'autres crimes graves, s'est poursuivi mardi 15 avril.

Lors de l’audience tenue au Tribunal militaire de Bakou, présidée par le juge Zeynal Aghaïev et composée des juges Anar Rzaïev et Djamal Ramazanov (juge suppléante Gunel Samadova), un interprète en russe et un avocat de la défense choisi par l’accusé ont été mis à sa disposition.

Le procès s'est poursuive avec l'audition des victimes.

Le président de l’audience Zeynal Aghaïev a expliqué aux victimes, avant l’audition, leurs droits et obligations prévus par la législation.

Lors de l’audience, les victimes Ilqar Oroudjov, Merdan Moussaïev, Anar Alyev, Khazri Ahmadov, Hasssn Aliyev, Elchad Ahmadov, Farid Ilyaszadé, Tabriz Ramazanov, Saleh Hassanov, Djavid Mehdizadé, Azizagha Garaïev, Neriman Ibrahimov et d’autres ont déclaré avoir été blessées lors des actes de provocation perpétrés dans diverses directions par les détachements de l’armée arménienne restant sur le territoire azerbaïdjanais et les groupes armés arméniens illégaux.

L’une des victimes, Elvin Mammadli, a déclaré dans son témoignage : « J’ai été blessé alors que j’évacuais un soldat blessé à bord d’un véhicule sanitaire, à la suite d’une provocation commise par les détachements de l’armée arménienne restant sur le territoire azerbaïdjanais et les groupes armés arméniens illégaux. Le véhicule sanitaire portait clairement le symbole du croissant rouge visible de loin, mais il avait été visé par une arme antichar. »

En réponse aux questions du procureur Fouad Moussaïev, Nizami Bakhshaliyev a dit : « J’ai été blessé par des tirs ennemis alors que je me trouvais à 7 ou 8 kilomètres en arrière de la ligne de front. Leur objectif consistait à occuper les terres. »

Ulvi Suleymanov a, quant à lui, déclaré qu’il avait été blessé et qu’un de ses compagnons d’armes était tombé en martyr, ajoutant : « L’un de mes frères d’armes est mort dans mes bras. »

En répondant aux questions de la procureure Terané Mammadova, Imran Hassanli a déclaré avoir été blessé en même temps que son chef de groupe à la suite d’une explosion survenue dans le village de Syrkhavend de la région d’Aghdéré.

Toural Mammadzadé a également dit avoir été blessé par des éclats d’obus à Aghdam lors d’un tir d’artillerie, au cours d’une provocation militaire perpétrée par les détachements de l’armée arménienne restant sur le territoire azerbaïdjanais et des groupes armés arméniens illégaux.

Anar Rahimli a indiqué, en répondant aux questions du procureur Vussal Abdoullaïev,qu’il avait été blessé en accomplissant ses fonctions en tant que civil dans la zone de Yeddikhyrman de la région d’Aghdam.

« Nous sommes tombés sur un groupe armé arménien illégal. Ils ont ouvert le feu sur notre véhicule. J’ai été blessé par balle au bras gauche », a-t-il ajouté, précisant que son bras avait été cassé et qu’il avait également subi une fracture au bras droit à la suite du renversement du véhicule.

« À ce moment-là, aucun de nos soldats n’était avec nous. Lorsque nous les avons aperçus, nous avons voulu faire demi-tour. En repartant, ils ont ouvert le feu sur nous. Leurs tirs n’étaient pas destinés à nous intimider, ils tiraient de manière continue », a-t-il souligné.

Djavid Mehdizadé a déclaré avoir été blessé à la suite d’une provocation de l’ennemi dans la direction du village d’Abdal-Gulably de la région d’Aghdam. Il a ajouté : « Deux de mes compagnons d’armes sont tombés en martyrs à mes côtés, et plusieurs autres ont été blessés. Lorsque j’ai été blessé, nous étions sur notre propre position. L’ennemi menait constamment des actions de provocation. »

Valeh Nouriyev a également déclaré avoir été blessé lors d’une provocation commise par l’ennemi.

Elchen Ibrahimli a dit avoir été blessé à Aghdam par un tir de fusil de précision.

Chacune des victimes a demandé au tribunal de condamner l'accusé à la peine la plus sévère.

Les conclusions de l'examen médico-légal ont été annoncées lors de l’audience.

La prochaine audience du tribunal est prévue pour le 22 avril.

Il convient de noter que Ruben Vardanyan est accusé en vertu des articles suivants du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan : 100.1, 100.2 (planification, préparation, déclenchement et réalisation d’une guerre d’agression), 107 (déportation et déplacement forcé de la population), 109 (persécution), 110 (disparition forcée de personnes), 112 (privation de liberté en violation des normes du droit international), 113 (torture), 114.1 (mercenariat), 115.2 (violation des lois et coutumes de la guerre), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (violation des normes du droit humanitaire international en période de conflit armé), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (meurtre intentionnel), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (tentative de meurtre intentionnel), 192.3.1 (entrepreneuriat illégal), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (terrorisme), 214-1 (financement du terrorisme), 218.1, 218.2 (création d'une organisation criminelle), 228.3 (acquisition, transfert, vente, stockage, transport et possession illégale d’armes à feu, de leurs composants, de munitions, d’explosifs et de dispositifs), 270-1.2, 270-1.4 (actes constituant une menace pour la sécurité de l’aviation), 278.1 (prise ou maintien du pouvoir par la force, modification forcée de l’ordre constitutionnel de l’État), 279.1, 279.2, 279.3 (création de formations ou groupes armés non prévus par la loi), 318.2 (franchissement illégal de la frontière de la République d'Azerbaïdjan).