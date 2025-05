Des vidéos montrant Arkadi Ghoukassian présent à Choucha, immédiatement après la prise de la ville, ont été projetées lors de l’audience

Bakou, 1er mai, AZERTAC

Des vidéos montrant l’accusé Arkadi Ghoukassian présent à Choucha, immédiatement après l’occupation de la ville, ont été présentés lors de l’audience qui s’est poursuivie aujourd’hui au Tribunal militaire de Bakou.

Lors de l’examen de la vidéo, les procureurs ont affirmé que les images avaient été tournées immédiatement après l’occupation de Choucha et ont posé plusieurs questions à Arkadi Ghoukassian.

En réponse aux questions, l’accusé a énuméré les personnes présentes à Choucha avec lui dans les vidéos : « Celui au centre, en tenue civile, est le chauffeur. Derrière moi se trouve Oleg Issayan, en costume. À l’arrière-plan, j’ai reconnu Armen Issagoulov. Le deuxième est Zori Balayan. Celui en tenue civile est Vassili Atadjanian. À présent, c’est l’évêque Parguev qui s’approche du siège du chauffeur… Je ne connais pas les autres. Ce sont visiblement des militaires. »

Il convient de noter que le procès des citoyens de la République d’Arménie accusés de crimes contre la paix et l'humanité, de crimes de guerre, y compris la préparation et la réalisation d'une guerre d’agression, le génocide, les violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi que de terrorisme, de financement du terrorisme, de prise et de maintien du pouvoir par la force, et d'autres crimes graves à la suite de l’agression militaire de l’Arménie, se poursuit.